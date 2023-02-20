Где выгодно лечить зубы, если вы из Рубцовска

Кариес зубов – одно из самых распространенных заболеваний полости рта. И его нужно лечить

20 февраля 2023, 14:00, ИА Амител

Фото: Sirius

Нехватка врачей и стоматологий, особенно в небольших городах и сёлах, – это один из факторов, способствующих росту числа заболеваний кариесом. И для Алтайского края это весьма актуальная проблема.

При поддержке Всемирной организации здравоохранения в трёх населённых пунктах Алтайского края – Рубцовске, а также райцентрах Тальменка и Шипуново – было проведено исследование распространённости кариеса. В нём приняли участие 300 человек в возрасте от 35 лет.

Результаты исследования не радуют. Кариес обнаружен:

у 96% жителей Рубцовска и Шипуново в возрасте от 35 до 44 лет. В Тальменке доля людей без кариеса больше на 2%;

у 100% людей в возрасте от 65 лет обнаружен кариес.

Как жителям небольших населённых пунктов Алтайского края решить эту проблему, рассказал руководитель стоматологического центра Sirius Виктор Черепанов.

Виктор Черепанов / Фото: Sirius

Он отметил, что, конечно, жителям Барнаула проще соблюдать главное правило сохранения здоровья полости рта. Профилактический осмотр у стоматолога один раз в полгода не займёт много времени и не потребует больших расходов из семейного бюджета.

"К нам часто обращаются жители других городов и сёл Алтайского края, но мы прекрасно понимаем – не всем легко начать лечение. Далеко не все имеют финансовую возможность. Кого-то пугает посещение другого, незнакомого города. Добавьте к этому распространённый даже у взрослых страх лечения зубов", – рассказал Виктор Черепанов.

Команда Sirius за то, чтобы качественная стоматология была доступной для всех. Поэтому в феврале 2023 для жителей Рубцовска там сделали специальное предложение:

имплантация в Барнауле от 21 900 рублей и скидка 10% на терапевтическое лечение;

составление плана лечения с минимальным количеством и частотой приездов в Барнаул;

для пациентов из Рубцовска Sirius организует трансфер такси от вокзала Барнаула до клиники и обратно.

Так что сотни километров – не повод отказываться от здоровой улыбки.

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