Где выгодно лечить зубы, если вы из Рубцовска
Кариес зубов – одно из самых распространенных заболеваний полости рта. И его нужно лечить
20 февраля 2023, 14:00, ИА Амител
Нехватка врачей и стоматологий, особенно в небольших городах и сёлах, – это один из факторов, способствующих росту числа заболеваний кариесом. И для Алтайского края это весьма актуальная проблема.
При поддержке Всемирной организации здравоохранения в трёх населённых пунктах Алтайского края – Рубцовске, а также райцентрах Тальменка и Шипуново – было проведено исследование распространённости кариеса. В нём приняли участие 300 человек в возрасте от 35 лет.
Результаты исследования не радуют. Кариес обнаружен:
- у 96% жителей Рубцовска и Шипуново в возрасте от 35 до 44 лет. В Тальменке доля людей без кариеса больше на 2%;
- у 100% людей в возрасте от 65 лет обнаружен кариес.
Как жителям небольших населённых пунктов Алтайского края решить эту проблему, рассказал руководитель стоматологического центра Sirius Виктор Черепанов.
Он отметил, что, конечно, жителям Барнаула проще соблюдать главное правило сохранения здоровья полости рта. Профилактический осмотр у стоматолога один раз в полгода не займёт много времени и не потребует больших расходов из семейного бюджета.
"К нам часто обращаются жители других городов и сёл Алтайского края, но мы прекрасно понимаем – не всем легко начать лечение. Далеко не все имеют финансовую возможность. Кого-то пугает посещение другого, незнакомого города. Добавьте к этому распространённый даже у взрослых страх лечения зубов", – рассказал Виктор Черепанов.
Команда Sirius за то, чтобы качественная стоматология была доступной для всех. Поэтому в феврале 2023 для жителей Рубцовска там сделали специальное предложение:
- имплантация в Барнауле от 21 900 рублей и скидка 10% на терапевтическое лечение;
- составление плана лечения с минимальным количеством и частотой приездов в Барнаул;
- для пациентов из Рубцовска Sirius организует трансфер такси от вокзала Барнаула до клиники и обратно.
Так что сотни километров – не повод отказываться от здоровой улыбки.
Стоматологическая клиника Sirius
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