Пенсионеры смогут сэкономить на лечебных путевках, а постоянные гости — поделиться скидкой с близкими

12 октября 2026, 10:00, ИА Амител erid: 2W5zFGeobwX

Санаторий / Фото предоставлено АО "Санаторий "Рассия"

Осень — отличный повод ненадолго сменить обстановку, отдохнуть от повседневных забот и уделить время здоровью. Тем более что для этого не обязательно отправляться в далекое путешествие. Санаторий "Россия" в Белокурихе предлагает путевки на отдых и лечение осенью 2026 года со скидкой до 15%. Специальные предложения действуют до конца декабря, а приехать в здравницу можно даже на выходные.

Как получить скидку на отдых в Белокурихе?

В санатории действуют две осенние акции, которые помогут сократить расходы на поездку.

По программе "Прекрасный возраст" пенсионеры могут приобрести путевки с лечением на 10% дешевле. Предложение распространяется на разные виды лечебных и оздоровительных программ, но не включает путевки на отдых без лечения. Для получения скидки потребуется пенсионное удостоверение. При бронировании через сайт необходимо указать промокод "возраст".

Еще одно предложение — "Поделись скидкой": можно передать карту почетного гостя друзьям или родственникам. Так близкие смогут получить скидку до 15%, даже если прежде не отдыхали в санатории.

Обе акции действуют для поездок с 1 октября по 28 декабря 2026 года. При этом скидки не суммируются с другими специальными предложениями.

Акции распространяются на приобретение путевок в санаторий "Россия" и эко-отель "Эхо" с заездом с 1 октября 2026 года и с выездом до 28 декабря 2026 года. Подробности акций уточняйте на сайте в разделе "Акции".

Санаторий "Россия" / Фото предоставлено компанией

Санаторий "Россия": расположение, лечение, питание и развлечения

Санаторий "Россия" — многопрофильное учреждение с современной медицинской базой. В арсенале специалистов более 350 лечебных и оздоровительных процедур. Врачи помогают пациентам с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, нервной, сердечно-сосудистой, пищеварительной и других систем организма.

Комплекс расположен в природном парке Белокурихи, в живописной зоне "Медвежий лог". Его территория занимает более восьми гектаров. Здесь протекает ручей Медвежий, есть беседки, фонтаны, детский городок, спортивные площадки и освещенные терренкуры. От шума и пыли с оживленной дороги гостей защищают сосновый лес и горный склон.

Для проживания предусмотрели номера разных категорий и четырехзвездочный эко-отель "Эхо". Взрослым предлагают четырехразовое питание, детям — шестиразовое.

Гости могут без ограничений посещать крытый акватермальный комплекс, заниматься йогой, сальсой и участвовать в развлекательных мероприятиях. А в нескольких минутах ходьбы находятся главная прогулочная улица курорта, магазины, кафе и рестораны.

Санаторий "Россия"

Адрес: Алтайский край, г. Белокуриха, ул. Славского, 34

Тел.: 8-800-250-37-70;

8-913-236-20-78 (мессенджеры)

Сайт АО "Санаторий "Рассия"

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