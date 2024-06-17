Засоры – проблема, с которой регулярно сталкиваются владельцы частных домов, квартир, производственных, промышленных и других объектов

17 июня 2024, 18:00, ИА Амител erid: LjN8K3hWC

Раковина. Канализация / Фото: wirestock on Freepik

Для быстрого и эффективного устранения засоров лучше воспользоваться помощью профессионалов, нежели пытаться осуществить прочистку своими силами. Такая услуга, как аварийное устранение засора канализации доступна во всех крупных городах, в том числе в Санкт-Петербурге, в Москве и т.д.

ООО "Прочистка-Ру" – прочистка любых видов канализаций в СПб

Компания "Прочистка-Ру" занимается обслуживанием внешних и внутренних канализационных систем любых видов и сложности по доступным ценам. Также в столице можно заказать следующие виды услуг:

прочистка систем отопления и водоснабжения;

установка и подключение к системам канализации и водоснабжения бытовой техники, а также различных видов сантехники;

откачка выгребных ям, канализационных колодцев, отстойников;

услуги водопонижения котлованов, строительных площадок и прочих объектов.

Работы осуществляются как разово, так и на постоянной основе. Возможно обслуживание частных, коммерческих, а также государственных объектов.

Какое оборудование используется?

Все зависит от того, какая задача стоит перед специалистом (например, нужно устранить засор на кухне или в душевой кабинке). После оценки ситуации принимается решение о применении конкретного способа прочистки. Он может быть:

механическим;

с применением гидродинамической машины;

с использованием компрессорного оборудования.

Обязательно учитываются конструктивные особенности канализации, ее изгибы, позиции стояка и лежака, материал канализационных труб и прочее.

Почему стоит доверить работу профессионалам?

Заказать услугу по устранению засора стоит сразу по ряду причин:

использование профессионального оборудования в разы повышает результативность. Своими руками устранить засор можно, но, скорее, всего, уже через несколько дней он образуется вновь;

экономия времени. Специалисты проводят устранение засоров , возникших в ванной, в раковине, унитазе или в любом другом месте, за максимально короткий срок;

, возникших в ванной, в раковине, унитазе или в любом другом месте, за максимально короткий срок; устранение засоров возможно как в системе внутренней канализации, так и во внешней;

собственный парк ассенизаторов и илососов позволяет компании легко решить проблему утилизации жидких отходов любых видов;

бригада специалистов выезжает на объект в кратчайшие сроки.

Стоимость работ рассчитывается индивидуально. На нее оказывает влияние ряд факторов (степень загрязнения, диаметр труб, сложность доступа, сроки, в течение которых нужно сдать работу, удаленность объекта от базы).

Жижайкин Евгений Радиславович

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