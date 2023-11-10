Где заказать разработку логотипа?

Какие нюансы нужно учесть, чтобы он отражал фирменный стиль компании и ее индивидуальность

10 ноября 2023, 19:00, ИА Амител erid: LjN8KUEQZ

Создание логотипа / Фото: freepik.com

Создание логотипа – один из важных аспектов построения успешного бизнеса, ведь привлекательное и современное изображение формирует первое впечатление о компании. Он должен передавать концепцию бренда, его идею и ценность. Рассказываем, где в Москве можно заказать изготовление логотипа и какие современные направления дизайна есть в этой отрасли.

Фирменный стиль

Если вы хотите выделиться среди конкурентов и получить свой фирменный стиль, то стоит заказывать создание изображения с нуля, а не покупать готовый вариант.

Результат оправдывает средства

Логотипы в столице разрабатывают многие компании. Чтобы получить качественный, стоит обратиться в крупную и надежную фирму, у которой большая клиентская база и много успешных кейсов.

Такие компании имеют большой опыт работы, они отслеживают и регулярно работают с новыми трендами в мире дизайна. Они также тщательно изучат все аспекты вашего бренда, его идею, миссию и т. д.

Цены у них будут несколько выше, но результат не заставит себя ждать. Например, веб-агентство BMMedia* ­– https://bmmedia.ru/uslugi-i-ceny/web-dizajn/logotip/zakazat-logotip-firmy/ ­– опытный партнер, который создает современные и стильные логотипы, отражая уникальный стиль и идею компании.

Современные направления в дизайне логотипов

Минимализм

Сейчас модно делать минималистичные логотипы, они, как правило, состоят из простых геометрических фигур, линий, символов.

Персонализация

Это то, что позволяет выделяться на фоне конкурентов. Используют необычные формы, цветовую гамму и типографию.

Анимации

Использование анимации добавляет логотипу привлекательности.

Формы и материалы

Индивидуальность и нестандартность логотипу придадут объемные элементы и текстурные материалы.

Цветовая палитра

Ее выбирают исходя из того, какую аудиторию необходимо привлечь и какие эмоции у нее вызывать. Например, синий цвет используют для обозначения стабильности компании.

Заказать логотип в BMMedia – значит, получить хорошие перспективы для развития. Работники агентства разработают логотип с учетом всех пожеланий заказчика и в соответствии с последними тенденциями в мире дизайна.

* BMMedia ("БиЭмМедиа")

ИП Саморуков Даниэль Маркович

Реклама