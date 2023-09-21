Гендиректор "Аникса" получит звание "Почетный гражданин Бийска"

Социальный комитет и депутаты гордумы поддержали предложение

21 сентября 2023, 15:43, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Генеральный директор торговой сети "Аникс" Юрий Никитин получит звание почетного гражданина Бийска.

Замглавы города Дмитрий Глухота отметил, что ТД "Аникс" входит в состав Союза независимых сетей России. Он также добавил, что Никитин долгое время занимается меценатством, поддерживает развитие культуры и спорта, а также сохранение архитектуры города.

Предложение о присуждении бизнесмену звания почетного гражданина Бийска поддержали представители соцкомитета и депутаты гордумы, пишет "Бийский рабочий".