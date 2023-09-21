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Гендиректор "Аникса" получит звание "Почетный гражданин Бийска"

Социальный комитет и депутаты гордумы поддержали предложение

21 сентября 2023, 15:43, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Генеральный директор торговой сети "Аникс" Юрий Никитин получит звание почетного гражданина Бийска. 

Замглавы города Дмитрий Глухота отметил, что ТД "Аникс" входит в состав Союза независимых сетей России. Он также добавил, что Никитин долгое время занимается меценатством, поддерживает развитие культуры и спорта, а также сохранение архитектуры города. 

Предложение о присуждении бизнесмену звания почетного гражданина Бийска поддержали представители соцкомитета и депутаты гордумы, пишет "Бийский рабочий".

Бийск

Комментарии 3

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Гость

09:52:29 22-09-2023

Теперь вся жизнь пойдёт по-другому. Такое звание получил.... Это же как минимум 10 лет жизни добавляется.... Ещё поди и значок дадут и грамоту.... Мечта...

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Колхозник

10:19:52 22-09-2023

Не надо ля,ля, редкий человек который действительно достоин!!! Горожанин с большой буквы!, побольше бы таких!. А то "лавочники" одни, дальше своего лабаза ничего не видят, ни света у магазина нет, ни дороги, .....

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Андрей

10:17:12 24-09-2023

С его отцом работать было проще и лучше...

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