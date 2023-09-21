Гендиректор "Аникса" получит звание "Почетный гражданин Бийска"
Социальный комитет и депутаты гордумы поддержали предложение
21 сентября 2023, 15:43, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Генеральный директор торговой сети "Аникс" Юрий Никитин получит звание почетного гражданина Бийска.
Замглавы города Дмитрий Глухота отметил, что ТД "Аникс" входит в состав Союза независимых сетей России. Он также добавил, что Никитин долгое время занимается меценатством, поддерживает развитие культуры и спорта, а также сохранение архитектуры города.
Предложение о присуждении бизнесмену звания почетного гражданина Бийска поддержали представители соцкомитета и депутаты гордумы, пишет "Бийский рабочий".
09:52:29 22-09-2023
Теперь вся жизнь пойдёт по-другому. Такое звание получил.... Это же как минимум 10 лет жизни добавляется.... Ещё поди и значок дадут и грамоту.... Мечта...
10:19:52 22-09-2023
Не надо ля,ля, редкий человек который действительно достоин!!! Горожанин с большой буквы!, побольше бы таких!. А то "лавочники" одни, дальше своего лабаза ничего не видят, ни света у магазина нет, ни дороги, .....
10:17:12 24-09-2023
С его отцом работать было проще и лучше...