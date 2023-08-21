Гендиректор Роскосмоса заявил, что снова прерывать лунную программу нельзя
Сама по себе миссия дала сформировать новый коллектив, который учтет ошибки предшественников
21 августа 2023, 22:15, ИА Амител
Прерывание отечественной программы освоения Луны практически на полвека стало одной из причин неудачи миссии "Луна-25". Об этом в интервью телеканалу "Россия-24" заявил гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов.
Борисов отметил, что по сути инженерам приходится по сути дела по новой осваивать все технологии, причем на новом техническом уровне. При этом и за время советской лунной программы были аварийные миссии, которые дали множество практического опыта.
"С 58-го года, когда Советский Союз серьезно занимался лунной программой, до первой удачной мягкой посадки в 66-м году "Луны-9" произошло свыше 10 аварийных миссий, и каждая авария давала почву и практический опыт разработчикам. Только за счет использования новых технологий, современных методов моделирования можно снизить уровень этих аварии", — подчеркнул он.
Он отметил, что сама по себе миссия дала сформировать новый коллектив, который учтет ошибки предшественников. Сами аварии тяжело сказываются на разработчиках.
Автоматическая станция "Луна-25" столкнулась со спутником Земли и прекратила свое существование. 19 августа аппарат должен был выдать импульс для формирования его предпосадочной эллиптической орбиты — однако двигатель сработал слишком долго. Поиски аппарата и вхождение с ним в связь не удалось.
23:05:22 21-08-2023
Всех космосовредителей , как врагов народа, со всей проллетарской ненавистью ... . Включая раненого в зад .
23:26:50 21-08-2023
«Тут Боорисов испугался и приоткрыл рот. – Я без пропитания оставаться не могу, – забормотал он, – где же я буду харчеваться?»...
08:42:18 22-08-2023
Ну да, пока новый директор Роскосмоса себе замок в Ницце не построит - не прерывать ни в коем случае!!! Страна жуликов и воров, ***.
09:15:12 22-08-2023
Мимопроходящий (08:42:18 22-08-2023) Ну да, пока новый директор Роскосмоса себе замок в Ницце не ... Не скули, убогий. Иди работай и делай страну лучше, нытик.
11:09:02 22-08-2023
Гость (09:15:12 22-08-2023) Не скули, убогий. Иди работай и делай страну лучше, нытик.... Я так понимаю ты это с фрезерного станка пишешь, работничек??
09:43:12 22-08-2023
Мимопроходящий (08:42:18 22-08-2023) Ну да, пока новый директор Роскосмоса себе замок в Ницце не ... Вы все, одноизвильные, живёте прошлыми представлениями. Какая Ницца сейчас российскому гражданину? Да не просто гражданину, а чиновнику. И не просто чиновнику, а главе Роскосмоса. Вы совсем ничего не видите и ничего не понимаете? У нас глобальная заруба с Западом. Никто ни на каком Западе сейчас себе не то что ничего не купит, он там просто не покажется. Максимум куда может ступить нога ныне живущего в России привластного персонажа - это Дубай.
11:08:03 22-08-2023
Гость (09:43:12 22-08-2023) Вы все, одноизвильные, живёте прошлыми представлениями. Кака... Таки я вас умоляю... Паспорт на имя Иванова Ивана Ивановича и перед вами все дороги на запад открыты. Может вам подсказать где взять такой паспорт?? Патриоты такие патриоты....
11:35:32 22-08-2023
Мимопроходящий (11:08:03 22-08-2023) Таки я вас умоляю... Паспорт на имя Иванова Ивана Ивановича ... Ты реально придурок или просто прикидываешься? Там в спецслужбах сплошь идиоты сидят? Они в голову только едят? Все сколько-нибудь известные в стране персонажи посчитаны и учтены. Если даже каких-то задрипанных региональных депутатов с Алтайского края вносят в санкционные списки... Либерда такая либерда...
12:18:07 22-08-2023
Гость (11:35:32 22-08-2023) Ты реально придурок или просто прикидываешься? Там в спецслу... Он реальный придурок, таких тут много, одноизвильных. И им бесполезно что-то доказывать, т.к. ввиду своей тупости они не способны что-либо понимать вообще.
12:30:59 22-08-2023
неправильный подход к освоению луны Вот как надо 1. вывести на орбиту луны станцию аналогичную станции МИР. Все грузовые корабли с земли стыковать к ней. 2 спустить на луну со станции пару дронов бульдозеров ровнять посадочную площадку 3 спускать со станции луноходы управляя через илюминатор сверху