Гендиректор "ВКонтакте" и вице-президент по технологиям VK покидают компанию

Гендиректор VK Владимир Кириенко поблагодарил Краснову и Тоболя за достижение высоких аудиторных показателей

03 июля 2023, 20:59, ИА Амител

Фото: vk.com

Генеральный директор социальной сети "ВКонтакте" Марина Краснова и вице-президент по технологиям и разработке VK, а также технический директор соцсети Александр Тоболь покидают компанию. Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу соцсети, с 3 июля "Вконтакте" управляется специальной командой, куда вошли представители топ-менеджмента VK и представители менеджмента "ВКонтакте".

Гендиректор VK Владимир Кириенко поблагодарил Краснову и Тоболя за достижение высоких аудиторных показателей "ВКонтакте".

Напомним, что Краснова работала всоциальной сети с 2013 года. Они прошла путь от продуктового менеджера до заместителя руководителя социальной сети "Одноклассники" В 2019 году она стала директором по продукту в команде "ВКонтакте", а с 2021 года стала генеральным директором.

Тоболь присоединился к VK в 2012 году и прошел путь от разработчика до руководителя разработки видеоплатформы и ленты социальной сети "Одноклассники". С 2019 года он также является техническим директором "ВКонтакте", "VK Видео" и "VK Звонков". Позднее, в 2022 году, занял должность вице-президента по технологиям и разработке "ВКонтакте".