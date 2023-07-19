Гендиректором "Данон Россия" стал племянник Рамзана Кадырова

Сменился руководитель и у компании "Балтика"

19 июля 2023, 08:33, ИА Амител

Фото: Er.ru

Зампред правительства Чечни и министр сельского хозяйства республики Якуб Закриев стал гендиректором "Данон Россия", пишет ТАСС.

Отметим, что глава региона Рамзан Кадыров ранее назвал Закриева своим племянником.

Также ТАСС отмечает, что сменился руководитель и у компании "Балтика". Ее снова возглавил Таймураз Боллоев, который уже занимал этот пост с 1991 по 2004 год.

16 июня Владимир Путин подписал указ, по которому доли Danone и "Балтики", принадлежащие иностранным компаниям, переходят во временное управление России.