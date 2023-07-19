Гендиректором "Данон Россия" стал племянник Рамзана Кадырова
Сменился руководитель и у компании "Балтика"
19 июля 2023, 08:33, ИА Амител
Фото: Er.ru
Зампред правительства Чечни и министр сельского хозяйства республики Якуб Закриев стал гендиректором "Данон Россия", пишет ТАСС.
Отметим, что глава региона Рамзан Кадыров ранее назвал Закриева своим племянником.
Также ТАСС отмечает, что сменился руководитель и у компании "Балтика". Ее снова возглавил Таймураз Боллоев, который уже занимал этот пост с 1991 по 2004 год.
16 июня Владимир Путин подписал указ, по которому доли Danone и "Балтики", принадлежащие иностранным компаниям, переходят во временное управление России.
09:03:54 19-07-2023
Не, никакой коррупции, кумовства и родства. Просто бизнес.
09:43:03 19-07-2023
Гость (09:03:54 19-07-2023) Не, никакой коррупции, кумовства и родства. Просто бизнес.... Потом будут так же удивляться , как сейчас над Пригожыным. Типа а как это так , а кто это всё сделал??
09:40:03 19-07-2023
Дон Данон
12:41:09 19-07-2023
Гость (09:40:03 19-07-2023) Дон Данон... Данон дон дигидон
12:10:53 19-07-2023
И ведь не кто даже не шифруется, кумовство стало вариантом нормы.
12:20:19 19-07-2023
Не покупал и не буду.
13:17:15 19-07-2023
Просто возмутительно- за какие такие заслуги Почетный работник? Взять положение о наградах -да никогда простой работяга не дослужится до таких званий, противно, продажно....
14:54:22 19-07-2023
Племянника возвысил вообще-то академик если что...
15:03:02 19-07-2023
пессимист (14:54:22 19-07-2023) Племянника возвысил вообще-то академик если что...... Академик - это погоняло?)))
18:03:24 19-07-2023
Кто бы сомневался при русофобии. Кто угодно только не русский. Сионисты во власти умышленно гнобят русских натравливая на них чеченцев семитов и остальные тюркские меньшинства.