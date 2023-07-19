НОВОСТИПолитика

Гендиректором "Данон Россия" стал племянник Рамзана Кадырова

Сменился руководитель и у компании "Балтика"

19 июля 2023, 08:33, ИА Амител

Фото: Er.ru
Фото: Er.ru

Зампред правительства Чечни и министр сельского хозяйства республики Якуб Закриев стал гендиректором "Данон Россия", пишет ТАСС.

Отметим, что глава региона Рамзан Кадыров ранее назвал Закриева своим племянником.

Также ТАСС отмечает, что сменился руководитель и у компании "Балтика". Ее снова возглавил Таймураз Боллоев, который уже занимал этот пост с 1991 по 2004 год.

16 июня Владимир Путин подписал указ, по которому доли Danone и "Балтики", принадлежащие иностранным компаниям, переходят во временное управление России.

Политика бизнес

Комментарии 10

Avatar Picture
Гость

09:03:54 19-07-2023

Не, никакой коррупции, кумовства и родства. Просто бизнес.

  33 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:43:03 19-07-2023

Гость (09:03:54 19-07-2023) Не, никакой коррупции, кумовства и родства. Просто бизнес.... Потом будут так же удивляться , как сейчас над Пригожыным. Типа а как это так , а кто это всё сделал??

  15 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:40:03 19-07-2023

Дон Данон

  20 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:41:09 19-07-2023

Гость (09:40:03 19-07-2023) Дон Данон... Данон дон дигидон

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:10:53 19-07-2023

И ведь не кто даже не шифруется, кумовство стало вариантом нормы.

  14 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:20:19 19-07-2023

Не покупал и не буду.

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:17:15 19-07-2023

Просто возмутительно- за какие такие заслуги Почетный работник? Взять положение о наградах -да никогда простой работяга не дослужится до таких званий, противно, продажно....

  10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
пессимист

14:54:22 19-07-2023

Племянника возвысил вообще-то академик если что...

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:03:02 19-07-2023

пессимист (14:54:22 19-07-2023) Племянника возвысил вообще-то академик если что...... Академик - это погоняло?)))

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:03:24 19-07-2023

Кто бы сомневался при русофобии. Кто угодно только не русский. Сионисты во власти умышленно гнобят русских натравливая на них чеченцев семитов и остальные тюркские меньшинства.

  1 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров