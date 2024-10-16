Генерал Шаманов призвал молодежь Алтая сохранять историческую память
И пояснил, что это – гражданский подвиг каждого
16 октября 2024, 16:10, ИА Амител
В преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Алтайском крае стартует масштабный проект по привлечению молодежи к сохранению исторической памяти. Герой России, генерал-полковник, координатор партийного проекта "Историческая память" в регионе Владимир Шаманов встретился с активистами движения "Волонтеры Победы", "Молодой Гвардии Единой России" и студентами Алтайского педуниверситета, чтобы обсудить организацию работы Международного волонтерского корпуса.
"В жизни всегда есть место подвигу, а подвиги бывают разные. Достойно провести 80-летие Победы в Алтайском крае – ваш гражданский подвиг", – сказал будущим волонтерам генерал Шаманов.Центр подготовки откроют 9 ноября в Краевом дворце молодежи в Барнауле. Он будет работать до конца 2025 года. Руководить им будет лидер алтайских "Волонтеров Победы", председатель общественного совета проекта "Единой России" "Историческая память" в регионе Алина Горлова.
Волонтеры пройдут специализированную подготовку по работе с населением в сфере сохранения исторической памяти. Они будут участвовать в проведении массовых мероприятий, работать с ветеранами и заниматься историческим просвещением, пояснила Алина Горлова.
Регистрация в волонтерский корпус открыта для всех желающих в возрасте от 14 до 35 лет на сайте волонтерыпобеды.рф с 21 октября 2024 года.
Владимир Шаманов подчеркнул важность сохранения памяти о войне, особенно в условиях, когда "желающих переписать историю" становится все больше. Он поделился личным опытом, вспоминая о встречах с фронтовиками в молодости и о том, как в Берлине закрасили надписи советских солдат на стенах Рейхстага.
"Когда мы будем праздновать 100-летие Победы, а я приложу все усилия, чтобы дожить до этого момента, мы восстановим разрушенные памятники и заставим немцев снять штукатурку с Рейхстага. Обязанность наша – верить, что победа будет за нами", – подчеркнул Владимир Шаманов.
Генерал-полковник также ознакомился с патриотической выставкой "Za наших. Za Президента", организованной реготделением движения "Волонтеры Победы", и вручил благодарственное письмо Российской ассоциации Героев Виктору Мещерякову за гуманитарную помощь жителям новых регионов России и участникам СВО.
Напомним, недавно в рамках проекта "Историческая память" в Шипуновском районе, при поддержке "Единой России", установили бюст Героя России Алексея Пащенко. Инициатива, предложенная единороссами, помогла увековечить подвиг старшего лейтенанта, который погиб в Харьковской области, защищая своих товарищей.
16:33:01 16-10-2024
"снять штукатурку с" во понесло бедалагу
16:35:56 16-10-2024
Студентов опять погонят добровольно-принудительно?
08:23:52 17-10-2024
Гость (16:35:56 16-10-2024) Студентов опять погонят добровольно-принудительно? ...
А разве по-другому бывает?
16:51:23 16-10-2024
это что, архивы откроют?
17:44:59 16-10-2024
МГЕРовцы, смените название, не позорьте имена героев-Молодогвардейцев!