Генеральным директором "Сибирь-Полиметаллы" назначили Алексея Бодренкова

Он назвал задачи, которые ставит перед компанией

29 января 2024, 13:43, ИА Амител

Алексей Бодренков / Фото предоставлено пресс-службой компании

28 декабря 2023 года генеральным директором АО "Сибирь-Полиметаллы" был назначен Алексей Бодренков. До этого времени более восьми лет он занимал должность технического директора ООО "Башкирская медь".

Алексей Бодренков – выпускник Уральской государственной горно-геологической академии Екатеринбурга. После окончания вуза ему была присвоена квалификация "Горный инженер".

Общий трудовой стаж Алексея Евгеньевича в горнодобывающей отрасли составляет 30 лет. Первым местом его работы в 1993 году стал "Гайский ГОК". Там он начинал карьеру подземным горнорабочим на маркшейдерских работах.

"Первоочередная задача для компании – это стабильная и успешная работа всех активов предприятия, которая обеспечивает уверенностью в завтрашнем дне наших сотрудников и делает "Сибирь-Полиметаллы" надежным партнером для внешних клиентов. Приоритетными направлениями для развития по-прежнему остаются улучшение производственных процессов, разработка месторождений, повышение культуры промышленной безопасности, а также социальная сфера", – прокомментировал Алексей Бодренков.