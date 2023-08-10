Генпрокуратура обжалует приговор по делу об оскорблении ребенка за символ Z
В надзорном ведомстве сочли, что хоть преступление и относится к категории средней тяжести, уголовное дело прекращать нельзя
10 августа 2023, 20:32, ИА Амител
Генпрокуратура обжалует решение суда по резонансному делу жителя Екатеринбурга Александра Неустроева. Он оскорблял ребенка в шапке с буквой Z – за это его оштрафовали на 7 тысяч рублей. Как сообщает пресс-служба ведомства, в решении нашли существенные нарушения.
Хотя совершенное Неустроевым преступление относится к категории средней тяжести, уголовное дело против него прекращать нельзя. Его действия циничны и направлены не только против ребенка, но и причиняют ущерб "социально-нравственному" воспитанию подрастающего поколения, а также интересам России.
Напомним, что инцидент произошел в Екатеринбурге в апреле. Мужчина стал ругать сына участника СВО, который надел шапку с символом Z. Он угрожал мальчику и пытался его схватить, но ребенок убежал.
Против него сначала возбудили административное дело по статье "Мелкое хулиганство", но затем на фоне большого общественного резонанса переквалифицировали в уголовное. Позднее, в июне, суд прекратил дело. В региональном МВД заявляли, что подсудимый раскаялся и принес извинения мальчику.
23:58:21 10-08-2023
Перед мальчиком извинился. А перед нашими бойцами? А перед матерями погибших ребят? Слишком легко отделался.
09:22:04 11-08-2023
Позднее, в июне, суд прекратил дело ---- может надо судью проверить в рамках закона
21:06:23 11-08-2023
Ничего не понятно, человек возмутился по поводу латинской буквы и за это уголовное дело? А разве патриотично пользоваться латиницей? За оскорбление уголовка, вы в своем уме?