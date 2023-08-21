Генпрокуратура потребовала забрать у миллиардера СИБЭКО в пользу государства
СИБЭКО - основной поставщик электроэнергии в Сибири
21 августа 2023, 12:08, ИА Амител
Генпрокуратура потребовала взыскать в пользу государства Сибирскую энергетическую компанию (СИБЭКО), принадлежащую структурам бизнесмена Андрея Мельниченко, чье состояние оценивается $25,2 млрд и который вместе с семьей находится на первом месте среди всех российских бизнесменов по оценке Forbes, пишет РБК.
СИБЭКО - основной поставщик электроэнергии в Сибири, компания занимается генерацией тепловой и электрической энергии. ФАС разрешила СГК приобрести СИБЭКО в начале 2018 года. СГК - "дочка" Сибирской угольной энергетической компании (СУЭК), принадлежащей Мельниченко.В Генпрокуратуре уверены, что энергетические активы были куплены с нарушениями у структур экс-министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова.
"В сделке есть признаки “извлечения преимущества из недобросовестного поведения" и поэтому возникают основания для взыскания в доход государства "всего полученного сторонами по антисоциальным сделкам”", - отмечает издание со ссылкой на выводы Генпрокуратуры.
Напомним, в 2020 году суд обратил в доход государства 32,5 млрд рублей, принадлежавшие Абызову. В Генпрокуратуре указали, что Абызов с 2012 года скрывал владение пятью кипрскими офшорами, через которые, будучи министром, незаконно управлял СИБЭКО.
12:37:36 21-08-2023
Хохол?
13:09:46 21-08-2023
Вот куда тарифы поднимаем, чтоб один человек был миллиардер....
13:28:06 21-08-2023
Гость (12:37:36 21-08-2023) Хохол?... Мельниченко - белорус. Фонд Андрея Мельниченко создал в регионах РФ сеть образовательных центров для одаренных школьников, интересующихся точными науками, ежегодно проводит конкурсы детских и студенческих научных проектов, Всероссийскую конференцию образовательных центров, летнюю и осеннюю школу по подготовке к олимпиадам. В Алтайском крае с детьми занимаются в Бийске, Барнауле, Рубцовске - это "наследники Ползунова" - физики, химики, компьютерщики. Поддерживают ребят и при обучении в вузах.
13:41:26 21-08-2023
Бийчанин (13:28:06 21-08-2023) Мельниченко - белорус. Фонд Андрея Мельниченко создал в реги... Собрать миллиарды с граждан, а затем несколько миллионов для пиара потратить.
14:14:09 21-08-2023
Гость (13:41:26 21-08-2023) Собрать миллиарды с граждан, а затем несколько миллионов для... Только на школьников фонд тратит более 500 миллионов (в долларах) ежегодно. Реально заботится о талантливых детях, не в пример нашему Минобразованию. В Бийске наконец-то нормально работает ТЭЦ. Сейчас передадут в "пользу" государства очередному Чубайсу.
13:42:48 21-08-2023
Большевики, было дело, тоже отжимали собственность. Кончилось всё плохо...
14:19:15 21-08-2023
пессимист (13:42:48 21-08-2023) Большевики, было дело, тоже отжимали собственность. Кончилос... Самодержавие не хуже кончило
07:26:31 22-08-2023
Хорошая новость