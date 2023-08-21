НОВОСТИЭкономика

Генпрокуратура потребовала забрать у миллиардера СИБЭКО в пользу государства

СИБЭКО - основной поставщик электроэнергии в Сибири

21 августа 2023, 12:08, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Генпрокуратура потребовала взыскать в пользу государства Сибирскую энергетическую компанию (СИБЭКО), принадлежащую структурам бизнесмена Андрея Мельниченко, чье состояние оценивается $25,2 млрд и который вместе с семьей находится на первом месте среди всех российских бизнесменов по оценке Forbes, пишет РБК.

СИБЭКО - основной поставщик электроэнергии в Сибири, компания занимается генерацией тепловой и электрической энергии. ФАС разрешила СГК приобрести СИБЭКО в начале 2018 года. СГК - "дочка" Сибирской угольной энергетической компании (СУЭК), принадлежащей Мельниченко.В Генпрокуратуре уверены, что энергетические активы были куплены с нарушениями у структур экс-министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова.

"В сделке есть признаки “извлечения преимущества из недобросовестного поведения" и поэтому возникают основания для взыскания в доход государства "всего полученного сторонами по антисоциальным сделкам”", - отмечает издание со ссылкой на выводы Генпрокуратуры.

Напомним, в 2020 году суд обратил в доход государства 32,5 млрд рублей, принадлежавшие Абызову. В Генпрокуратуре указали, что Абызов с 2012 года скрывал владение пятью кипрскими офшорами, через которые, будучи министром, незаконно управлял СИБЭКО.

Фото: Compromat.ws

Арестована фигурантка "дела Абызова", "подрывавшая" энергетическую безопасность Алтая

Женщина, по версии следствия, принимала участие в организованном преступном сообществе
НОВОСТИОбщество
бизнес Энергетика

Комментарии 8

Avatar Picture
Гость

12:37:36 21-08-2023

Хохол?

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:09:46 21-08-2023

Вот куда тарифы поднимаем, чтоб один человек был миллиардер....

  10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Бийчанин

13:28:06 21-08-2023

Гость (12:37:36 21-08-2023) Хохол?... Мельниченко - белорус. Фонд Андрея Мельниченко создал в регионах РФ сеть образовательных центров для одаренных школьников, интересующихся точными науками, ежегодно проводит конкурсы детских и студенческих научных проектов, Всероссийскую конференцию образовательных центров, летнюю и осеннюю школу по подготовке к олимпиадам. В Алтайском крае с детьми занимаются в Бийске, Барнауле, Рубцовске - это "наследники Ползунова" - физики, химики, компьютерщики. Поддерживают ребят и при обучении в вузах.

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:41:26 21-08-2023

Бийчанин (13:28:06 21-08-2023) Мельниченко - белорус. Фонд Андрея Мельниченко создал в реги... Собрать миллиарды с граждан, а затем несколько миллионов для пиара потратить.

  15 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:14:09 21-08-2023

Гость (13:41:26 21-08-2023) Собрать миллиарды с граждан, а затем несколько миллионов для... Только на школьников фонд тратит более 500 миллионов (в долларах) ежегодно. Реально заботится о талантливых детях, не в пример нашему Минобразованию. В Бийске наконец-то нормально работает ТЭЦ. Сейчас передадут в "пользу" государства очередному Чубайсу.

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
пессимист

13:42:48 21-08-2023

Большевики, было дело, тоже отжимали собственность. Кончилось всё плохо...

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:19:15 21-08-2023

пессимист (13:42:48 21-08-2023) Большевики, было дело, тоже отжимали собственность. Кончилос... Самодержавие не хуже кончило

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

07:26:31 22-08-2023

Хорошая новость

  1 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров