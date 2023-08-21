Генпрокуратура потребовала забрать у миллиардера СИБЭКО в пользу государства

СИБЭКО - основной поставщик электроэнергии в Сибири

21 августа 2023, 12:08, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Генпрокуратура потребовала взыскать в пользу государства Сибирскую энергетическую компанию (СИБЭКО), принадлежащую структурам бизнесмена Андрея Мельниченко, чье состояние оценивается $25,2 млрд и который вместе с семьей находится на первом месте среди всех российских бизнесменов по оценке Forbes, пишет РБК.

СИБЭКО - основной поставщик электроэнергии в Сибири, компания занимается генерацией тепловой и электрической энергии. ФАС разрешила СГК приобрести СИБЭКО в начале 2018 года. СГК - "дочка" Сибирской угольной энергетической компании (СУЭК), принадлежащей Мельниченко.В Генпрокуратуре уверены, что энергетические активы были куплены с нарушениями у структур экс-министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова.

"В сделке есть признаки “извлечения преимущества из недобросовестного поведения" и поэтому возникают основания для взыскания в доход государства "всего полученного сторонами по антисоциальным сделкам”", - отмечает издание со ссылкой на выводы Генпрокуратуры.

Напомним, в 2020 году суд обратил в доход государства 32,5 млрд рублей, принадлежавшие Абызову. В Генпрокуратуре указали, что Абызов с 2012 года скрывал владение пятью кипрскими офшорами, через которые, будучи министром, незаконно управлял СИБЭКО.