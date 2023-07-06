Генпрокуратура признала деятельность НПО The Altai Project нежелательной
Формально выступая за охрану природы, организация вмешивается во внутренние дела РФ, утверждают в ведомстве
06 июля 2023, 07:45, ИА Амител
Генеральная прокуратура России признала деятельность иностранной неправительственной организации The Altai Project нежелательной на территории страны.
В телеграм-канале ведомства заявили, что НПО выступает против разработки Кара-Кульского месторождения, а также занимается "саботированием строительства газопровода "Сила Сибири-2".
The Altai Project призывает к пожертвованиям на "правдивые" экологические исследования о якобы пагубном влиянии газопровода, а также ведет пропагандистскую работу, чтобы донести до общественности тезис о необходимости "сражаться за священные места" в Республике Алтай, пояснили в Генпрокуратуре.
В итоге там сочли, что организация наносит России экономический ущерб, действует в интересах иностранных предприятий и умышленно пытается ограничить конкурентоспособность российских компаний. Тем самым она вмешивается во внутренние дела РФ и также может нанести ущерб безопасности в экономической сфере.
08:16:31 06-07-2023
Эх времена... Шаг вправо, шаг влево - иностранный агент. Прыжок на месте - нежелательная организации на территории. Кто там говорил что Сталина не хватает?
09:53:01 06-07-2023
Предлагаю признать нежелательной науку экологию, ибо выступать в защиту родной природы суть наносить экономический ущерб России в интересах неустановленного круга иностранных государств. Так победим! Гойда!
12:37:59 06-07-2023
Гость (09:53:01 06-07-2023) Предлагаю признать нежелательной науку экологию, ибо выступа... Лысенко тоже ученым был. Даже уважаемым.
12:37:16 06-07-2023
Здесь конечно легко властью злоупотребить. Но даже Гринпис ловили на явном наемничестве, когда они конторы-предприятия одного бренда хулили и устраивали акции протестов (вплоть до блокирования работы), а рядом стоящие предприятия и магазины того же рода но других брендов в упор отказывались видеть. Так что не бухтите с диванов зря.
12:53:25 06-07-2023
Гость (12:37:16 06-07-2023) Здесь конечно легко властью злоупотребить. Но даже Гринпис л... проще говоря-кто платит ,тот и заказывает музыку?