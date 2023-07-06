Генпрокуратура признала деятельность НПО The Altai Project нежелательной

Формально выступая за охрану природы, организация вмешивается во внутренние дела РФ, утверждают в ведомстве

06 июля 2023, 07:45, ИА Амител

Горный Алтай / Фото: unsplash.com

Генеральная прокуратура России признала деятельность иностранной неправительственной организации The Altai Project нежелательной на территории страны.

В телеграм-канале ведомства заявили, что НПО выступает против разработки Кара-Кульского месторождения, а также занимается "саботированием строительства газопровода "Сила Сибири-2".

The Altai Project призывает к пожертвованиям на "правдивые" экологические исследования о якобы пагубном влиянии газопровода, а также ведет пропагандистскую работу, чтобы донести до общественности тезис о необходимости "сражаться за священные места" в Республике Алтай, пояснили в Генпрокуратуре.

В итоге там сочли, что организация наносит России экономический ущерб, действует в интересах иностранных предприятий и умышленно пытается ограничить конкурентоспособность российских компаний. Тем самым она вмешивается во внутренние дела РФ и также может нанести ущерб безопасности в экономической сфере.