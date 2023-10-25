Генпрокуратура проверит "Аэрофлот" после скандала с комиком Ильей Соболевым

Он в социальных сетях заявил, что его жену с ребенком не пустили в бизнес-класс

25 октября 2023, 16:47, ИА Амител

Кадр из видео / Импровизация

Генпрокуратура проверит "Аэрофлот" после скандала с семьей комика Ильи Соболева. Об этом сообщает Baza.

Соболев в социальных сетях рассказал о том, что он специально повысил билет до бизнес-класса, чтобы его жена и грудной ребенок могли лететь с комфортом. Несмотря на это, их не выпустили из эконома.

Как заявил Соболев, на стойке регистрации ребенка "привязали" к нему, а это значит, что только он мог перейти в бизнес-класс. При этом малыша пришлось бы разлучать с матерью.

Комик назвал компанию непрофессиональной и пообещал высмеивать ее в своих выступлениях.