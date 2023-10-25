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Генпрокуратура проверит "Аэрофлот" после скандала с комиком Ильей Соболевым

Он в социальных сетях заявил, что его жену с ребенком не пустили в бизнес-класс

25 октября 2023, 16:47, ИА Амител

Кадр из видео / Импровизация
Кадр из видео / Импровизация

Генпрокуратура проверит "Аэрофлот" после скандала с семьей комика Ильи Соболева. Об этом сообщает Baza.

Соболев в социальных сетях рассказал о том, что он специально повысил билет до бизнес-класса, чтобы его жена и грудной ребенок могли лететь с комфортом. Несмотря на это, их не выпустили из эконома.

Как заявил Соболев, на стойке регистрации ребенка "привязали" к нему, а это значит, что только он мог перейти в бизнес-класс. При этом малыша пришлось бы разлучать с матерью.

Комик назвал компанию непрофессиональной и пообещал высмеивать ее в своих выступлениях.

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Комментарии 8

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Гость

18:48:36 25-10-2023

сам поди макнулся когда билет оформлял

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Гость

23:18:56 25-10-2023

Точно комик? Не гомик?

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Гость

07:44:25 26-10-2023

Гость (23:18:56 25-10-2023) Точно комик? Не гомик? ... Да они все там такие!

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Гость

08:03:30 26-10-2023

Не, Соболев до женщин сильно охоч, он до женитьбы к моделям приставал, потому что они высокие, а он нет. У него с ориентацией все в порядке. И жена бывшая модель, такой же внешности

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Гость

08:08:22 26-10-2023

назвал компанию непрофессиональной и пообещал высмеивать ее в своих выступлениях.------ и будет он теперь летать на победе либо возле туалета

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Гость

09:41:10 26-10-2023

на победе либо возле туалета --- это ему еще даст материала на пару лет выступлений, а это несколько миллионов, по сути косвенная компенсация от Аэрофлота

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Гость

10:59:09 26-10-2023

для Аэрофлота это привычная практика, многие жалуются

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Гость

12:49:24 26-10-2023

Каким образом ребенок с матерью угрожал бы безопасности полета? При чем тут тупой регламент?

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