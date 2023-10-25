Генпрокуратура проверит "Аэрофлот" после скандала с комиком Ильей Соболевым
Он в социальных сетях заявил, что его жену с ребенком не пустили в бизнес-класс
25 октября 2023, 16:47, ИА Амител
Кадр из видео / Импровизация
Генпрокуратура проверит "Аэрофлот" после скандала с семьей комика Ильи Соболева. Об этом сообщает Baza.
Соболев в социальных сетях рассказал о том, что он специально повысил билет до бизнес-класса, чтобы его жена и грудной ребенок могли лететь с комфортом. Несмотря на это, их не выпустили из эконома.
Как заявил Соболев, на стойке регистрации ребенка "привязали" к нему, а это значит, что только он мог перейти в бизнес-класс. При этом малыша пришлось бы разлучать с матерью.
Комик назвал компанию непрофессиональной и пообещал высмеивать ее в своих выступлениях.
18:48:36 25-10-2023
сам поди макнулся когда билет оформлял
23:18:56 25-10-2023
Точно комик? Не гомик?
07:44:25 26-10-2023
Гость (23:18:56 25-10-2023) Точно комик? Не гомик? ... Да они все там такие!
08:03:30 26-10-2023
Не, Соболев до женщин сильно охоч, он до женитьбы к моделям приставал, потому что они высокие, а он нет. У него с ориентацией все в порядке. И жена бывшая модель, такой же внешности
08:08:22 26-10-2023
назвал компанию непрофессиональной и пообещал высмеивать ее в своих выступлениях.------ и будет он теперь летать на победе либо возле туалета
09:41:10 26-10-2023
на победе либо возле туалета --- это ему еще даст материала на пару лет выступлений, а это несколько миллионов, по сути косвенная компенсация от Аэрофлота
10:59:09 26-10-2023
для Аэрофлота это привычная практика, многие жалуются
12:49:24 26-10-2023
Каким образом ребенок с матерью угрожал бы безопасности полета? При чем тут тупой регламент?