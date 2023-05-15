Генри Кавилл после ухода из "Ведьмака" просто играет в компьютер

Актёр старается не попадать на глаза папарацци, которые так и норовят его сфотографировать

15 мая 2023, 06:30, ИА Амител

Фото: Netflix

Известный голливудский актёр Генри Кавилл рассказал о том, чем он занимается после ухода из сериала "Ведьмак". Об этом сообщает CQ.

По словам актёра, всё освободившееся время он тратит на то, чтобы поиграть в компьютер, поскольку игры помогают ему отвлечься от реальности.

Кавилл признался, что каждый раз, выходя на улицу, он сталкивается с толпами людей, которые пытаются сфотографировать его.

Заперевшись дома, с такими проблемами Кавилл не сталкивается.

Ранее в СМИ появлялись слухи о том, что актёр может сыграть роль в экранизации серии игр Call of Duty, а также одну из ролей в сериале по миру игр Warhammer.