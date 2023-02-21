Генсек НАТО Столтенберг покинет пост осенью

Он считает, что альянс найдёт достойного человека на его место

21 февраля 2023, 15:15, ИА Амител

Кадр из видео: YouTube

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг намерен покинуть свой пост осенью 2023 года. Об этом он заявил в интервью телеканалу CNN.

"Я ухожу этой осенью. Я уверен, что альянс найдёт достойного человека мне на замену", – цитирует его ТАСС.

Йенс Столтенберг, бывший премьер-министр Норвегии, является генсеком Североатлантического альянса почти девять лет – с 1 октября 2014 года.

Дольше него на этом посту проработал только Йозеф Лунс – он возглавлял НАТО 13 лет, с 1971-го по 1984 год.