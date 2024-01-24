Генштаб ВСУ объяснил обстрел транспортных самолетов над Белгородом

Ситуацию с Ил-76 с пленными там не прокомментировали

24 января 2024, 23:20, ИА Амител

Транспортный самолет в полете / Фото: unsplash.com

Генштаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) на фоне крушения самолета Ил-76 под Белгородом с украинскими военнопленными объяснил обстрел транспортных самолетов на белгородско-харьковском направлении. Как сообщает "Лента.ру", там сказали, что для уменьшения ракетной угрозы не только контролируют воздушное пространство, а также отслеживают точки запусков ракет и логистику, в том числе и военно-транспортной авиации.

Как отметили в Генштабе, усиление обстрелов связано якобы с ростом числа военно-транспортных самолетов, которые в последнее время "направлялись к аэродрому Белгорода".

"С учетом этого Вооруженные силы Украины будут и в дальнейшем принимать меры по уничтожению средств доставки, контроля за воздушным пространством для уничтожения террористической угрозы, в том числе на белгородско-харьковском направлении", – говорится в заявлении.Напомним, что на борту Ил-76 находились 65 пленных военнослужащих ВСУ, а также шесть членов экипажа и три сопровождающих. Все они погибли. Минобороны заявило, что удар по самолету нанесли ВСУ.