Генштаб ВСУ объяснил обстрел транспортных самолетов над Белгородом
Ситуацию с Ил-76 с пленными там не прокомментировали
24 января 2024, 23:20, ИА Амител
Генштаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) на фоне крушения самолета Ил-76 под Белгородом с украинскими военнопленными объяснил обстрел транспортных самолетов на белгородско-харьковском направлении. Как сообщает "Лента.ру", там сказали, что для уменьшения ракетной угрозы не только контролируют воздушное пространство, а также отслеживают точки запусков ракет и логистику, в том числе и военно-транспортной авиации.
Как отметили в Генштабе, усиление обстрелов связано якобы с ростом числа военно-транспортных самолетов, которые в последнее время "направлялись к аэродрому Белгорода".
"С учетом этого Вооруженные силы Украины будут и в дальнейшем принимать меры по уничтожению средств доставки, контроля за воздушным пространством для уничтожения террористической угрозы, в том числе на белгородско-харьковском направлении", – говорится в заявлении.Напомним, что на борту Ил-76 находились 65 пленных военнослужащих ВСУ, а также шесть членов экипажа и три сопровождающих. Все они погибли. Минобороны заявило, что удар по самолету нанесли ВСУ.
07:13:24 25-01-2024
Даже ничего комментировать не надо) Угробили сознательно 65 своих и говорят, что и впредь будут. Какие обмены пленными? Какие гуманитарные миссии? Их просто всех отстреливать надо.
14:23:44 25-01-2024
Гость (07:13:24 25-01-2024) Даже ничего комментировать не надо) Угробили сознательно 65 ... Только зеленого на десерт оставьте, чтобы Россияне смогли посмотреть на клоуна в живую, и клоуна на цепи держать да в кандалах, чтобы каждый мог высказать зеленому претензию. Кто в рожу плюнуть, кто отпинать, чтобы падла наркоманская понимала сколько людей погибло из-за него.
22:26:45 28-01-2024
Сотня (14:23:44 25-01-2024) Только зеленого на десерт оставьте, чтобы Россияне смогли по... Некоторым нравится.