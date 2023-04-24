Георгиевские ленточки начали раздавать на улицах Барнаула

Ежегодная патриотическая акция приурочена ко Дню Победы

24 апреля 2023, 13:15, ИА Амител

















































Раздача георгиевских ленточек возле кинотеатра "Мир"

Фото: amic.ru

Ежегодно в преддверии 9 Мая в регионах России стартует Всероссийская акция "Георгиевская ленточка". В Барнауле с 24 апреля волонтёры и активисты города в людных местах начали раздавать символ Победы – георгиевские ленточки.

Одновременно с акцией "Георгиевская ленточка" проходит патриотическая акция "Вахта Памяти". В её рамках волонтёры несут почётный караул у 40 памятных знаков и мемориальных досок, посвящённых событиям Великой Отечественной войны, расположенных на территории города.

В первый день акции участники движения "Волонтеры Победы" вручат горожанам ленты на площади Победы, проспектах Строителей и Социалистическом, 25 апреля – на улицах Профинтерна, Калинина, Нулевом километре.

До 9 мая барнаульцам вручат более 30 тысяч георгиевских лент.