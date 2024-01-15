Германия готовится к военному столкновению с Россией
Эскалация конфликта, по мнению немецких СМИ, может начаться уже летом 2024 года
15 января 2024, 09:50, ИА Амител
Германия готовится к военному столкновению НАТО с Россией в 2025 году. Об этом сообщает Bild, ссылаясь на некий "секретный документ".
По утверждению автора стати, эскалация конфликта может произойти уже летом 2024 года после того, как Украина "потерпит поражение из-за недостаточной помощи Запада и масштабного наступления России".
Далее, отмечает автор, настанет "день Х", в который НАТО отдаст приказ о перебросе 300 тысяч солдат на восточный фланг. Среди этих военных будет 30 тысяч солдат из Германии.
Вероятным местом столкновения называется Сувалкский коридор между Белоруссией и Калининградской областью.
Чем закончится военный конфликт, автор статьи не говорит.
09:59:08 15-01-2024
Опять
12:23:35 15-01-2024
Гость (09:59:08 15-01-2024) Опять... 2 предыдущих века ничему не научили...
09:59:18 15-01-2024
автор этого заключения фантаст? можно ему верить? что то он уже предсказал?
09:59:32 15-01-2024
Военный спутник НАТО потерял ориентацию и требует называть себя спутницей....
10:03:42 15-01-2024
Похоже действительно скоро короновирус будем с ностальгией вспоминать. Золотые были времена
10:06:58 15-01-2024
Будем выёживаться, то будет, как предсказал Иисус Христос.... Попы прекрасно знают, но молчат в тряпочку.
13:04:33 15-01-2024
Гость (10:06:58 15-01-2024) Будем выёживаться, то будет, как предсказал Иисус Христос...... Как лихо попы дизлайки давят, значит не в бровь а в глаз попало.
10:13:29 15-01-2024
Германии необходимо дать гарантию Украине по безопасности.Как Англия.Её премьер министр Риши Сунак объявил себя кунаком Зеленского и пообещал,как только Россия агрессивно вторгнется на территорию суверенной Украины,идущей по дороге свободы и демократии напрямик к европейским ценностям,так он России войну и объявит.
11:26:44 15-01-2024
Гость (10:13:29 15-01-2024) Германии необходимо дать гарантию Украине по безопасности.Ка... А вна Украине в ответ пообещали, что со своей стороны они будут всячески защищать Британию,когда Россия агрессивно нападёт на неё.PS Вы сейчас прочитали последние новости просвещённой Европы.
10:23:44 15-01-2024
Ну, может Шольц с Писториусом готовятся… Посмотрите на молодежь Германии с их розово-зелёными прическами – сроду не хотят на войну. А все воинственные немцы уже давно в укропии, утилизируются там.
10:49:59 15-01-2024
Гость (10:23:44 15-01-2024) Ну, может Шольц с Писториусом готовятся… Посмотрите на молод... Это ерунда,их спрашивать никто не будет-обреют и на войну.Посмотрите на Украину.
13:06:07 15-01-2024
Афиноген (10:49:59 15-01-2024) Это ерунда,их спрашивать никто не будет-обреют и на войну.По... А у нас так не поступают?
14:58:29 15-01-2024
Гость (13:06:07 15-01-2024) А у нас так не поступают?... Где у вас так поступают?
10:47:33 15-01-2024
Интересно,они сами до этого дошли или это входит в реализацию планов заокеанских хозяев?В любом случае к этому надо отнестись серьёзно и держать их под прицелом стратегических сил,чтобы не попасть в ситуацию 22 июня 1941 года.Неймётся никак утыркам и всё тут.
11:04:36 15-01-2024
Так сама Украина до сих пор не объявила нам войну, а фантаст этот про Германию.
11:33:23 15-01-2024
Гость (11:04:36 15-01-2024) Так сама Украина до сих пор не объявила нам войну, а фантаст... Таки и не объявила до сих пор?То-то это всё затягивается...
12:28:53 15-01-2024
Ничего удивительного! Там очень серьёзно воспринимали наши лозунги на машинах типа "На Берлин" и "Можем повторить". А сейчас они серьёзно относятся к любым заявлениям о применении ядерного оружия. Тем более, на Западе теперь полностью пересмотрены не только итоги, но и причины Второй Мировой Войны.
12:47:32 15-01-2024
Гость (12:28:53 15-01-2024) Ничего удивительного! Там очень серьёзно воспринимали наши л... серьёзно воспринимали наши лозунги на машинах типа "На Берлин" и "Можем повторить" --- если серьезно воспринимали бы, не готовились бы опять наступить на те же грабли. А готовятся наоборот, потому, что не верят, что можем повторить
12:50:41 15-01-2024
Гость (12:28:53 15-01-2024) Ничего удивительного! Там очень серьёзно воспринимали наши л... Подобные заявления в немецких СМИ отодвигают возможное применение Россией ядерного оружия?Удивительно, если это так )
13:08:31 15-01-2024
Гость (12:50:41 15-01-2024) Подобные заявления в немецких СМИ отодвигают возможное приме... Ударит Россия, где ты будешь товарищ? Места в бункере у Владимира Владимировича для тебя нет.
14:59:35 15-01-2024
Гость (13:08:31 15-01-2024) Ударит Россия, где ты будешь товарищ? Места в бункере у Влад... Ты дурачок?
13:23:51 15-01-2024
Гость (12:50:41 15-01-2024) Подобные заявления в немецких СМИ отодвигают возможное приме... Гость, а ты приготовил бункер, чтобы выжит ядерную зимушку?
12:45:22 15-01-2024
они серьёзно относятся к любым заявлениям о применении ядерного оружия ---- если бы серьезно относились, не готовились бы воевать. А готовятся наоборот потому, что не верят, думают или не долетит, или забоятся запускать
13:57:22 15-01-2024
А ты уверен, что не прилетит в ответ?
14:45:52 15-01-2024
Гость (13:57:22 15-01-2024) А ты уверен, что не прилетит в ответ?... Они же уверены, что к ним не прилетит. Походу все уверены, что ничего не будет. Так обычно все и случается
15:00:36 15-01-2024
Гость (13:57:22 15-01-2024) А ты уверен, что не прилетит в ответ?... И? Дальше то что?