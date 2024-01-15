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Германия готовится к военному столкновению с Россией

Эскалация конфликта, по мнению немецких СМИ, может начаться уже летом 2024 года

15 января 2024, 09:50, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Германия готовится к военному столкновению НАТО с Россией в 2025 году. Об этом сообщает Bild, ссылаясь на некий "секретный документ".

По утверждению автора стати, эскалация конфликта может произойти уже летом 2024 года после того, как Украина "потерпит поражение из-за недостаточной помощи Запада и масштабного наступления России".

Далее, отмечает автор, настанет "день Х", в который НАТО отдаст приказ о перебросе 300 тысяч солдат на восточный фланг. Среди этих военных будет 30 тысяч солдат из Германии.

Вероятным местом столкновения называется Сувалкский коридор между Белоруссией и Калининградской областью.

Чем закончится военный конфликт, автор статьи не говорит.

Политика нато

Комментарии 26

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Гость

09:59:08 15-01-2024

Опять

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123

12:23:35 15-01-2024

Гость (09:59:08 15-01-2024) Опять... 2 предыдущих века ничему не научили...

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Гость

09:59:18 15-01-2024

автор этого заключения фантаст? можно ему верить? что то он уже предсказал?

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Гость

09:59:32 15-01-2024

Военный спутник НАТО потерял ориентацию и требует называть себя спутницей....

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Гость

10:03:42 15-01-2024

Похоже действительно скоро короновирус будем с ностальгией вспоминать. Золотые были времена

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Гость

10:06:58 15-01-2024

Будем выёживаться, то будет, как предсказал Иисус Христос.... Попы прекрасно знают, но молчат в тряпочку.

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Гость

13:04:33 15-01-2024

Гость (10:06:58 15-01-2024) Будем выёживаться, то будет, как предсказал Иисус Христос...... Как лихо попы дизлайки давят, значит не в бровь а в глаз попало.

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Гость

10:13:29 15-01-2024

Германии необходимо дать гарантию Украине по безопасности.Как Англия.Её премьер министр Риши Сунак объявил себя кунаком Зеленского и пообещал,как только Россия агрессивно вторгнется на территорию суверенной Украины,идущей по дороге свободы и демократии напрямик к европейским ценностям,так он России войну и объявит.

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Гость

11:26:44 15-01-2024

Гость (10:13:29 15-01-2024) Германии необходимо дать гарантию Украине по безопасности.Ка... А вна Украине в ответ пообещали, что со своей стороны они будут всячески защищать Британию,когда Россия агрессивно нападёт на неё.PS Вы сейчас прочитали последние новости просвещённой Европы.

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Гость

10:23:44 15-01-2024

Ну, может Шольц с Писториусом готовятся… Посмотрите на молодежь Германии с их розово-зелёными прическами – сроду не хотят на войну. А все воинственные немцы уже давно в укропии, утилизируются там.

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Афиноген

10:49:59 15-01-2024

Гость (10:23:44 15-01-2024) Ну, может Шольц с Писториусом готовятся… Посмотрите на молод... Это ерунда,их спрашивать никто не будет-обреют и на войну.Посмотрите на Украину.

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Гость

13:06:07 15-01-2024

Афиноген (10:49:59 15-01-2024) Это ерунда,их спрашивать никто не будет-обреют и на войну.По... А у нас так не поступают?

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Гость

14:58:29 15-01-2024

Гость (13:06:07 15-01-2024) А у нас так не поступают?... Где у вас так поступают?

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Афиноген

10:47:33 15-01-2024

Интересно,они сами до этого дошли или это входит в реализацию планов заокеанских хозяев?В любом случае к этому надо отнестись серьёзно и держать их под прицелом стратегических сил,чтобы не попасть в ситуацию 22 июня 1941 года.Неймётся никак утыркам и всё тут.

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Гость

11:04:36 15-01-2024

Так сама Украина до сих пор не объявила нам войну, а фантаст этот про Германию.

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Гость

11:33:23 15-01-2024

Гость (11:04:36 15-01-2024) Так сама Украина до сих пор не объявила нам войну, а фантаст... Таки и не объявила до сих пор?То-то это всё затягивается...

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Гость

12:28:53 15-01-2024

Ничего удивительного! Там очень серьёзно воспринимали наши лозунги на машинах типа "На Берлин" и "Можем повторить". А сейчас они серьёзно относятся к любым заявлениям о применении ядерного оружия. Тем более, на Западе теперь полностью пересмотрены не только итоги, но и причины Второй Мировой Войны.

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Гость

12:47:32 15-01-2024

Гость (12:28:53 15-01-2024) Ничего удивительного! Там очень серьёзно воспринимали наши л... серьёзно воспринимали наши лозунги на машинах типа "На Берлин" и "Можем повторить" --- если серьезно воспринимали бы, не готовились бы опять наступить на те же грабли. А готовятся наоборот, потому, что не верят, что можем повторить

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Гость

12:50:41 15-01-2024

Гость (12:28:53 15-01-2024) Ничего удивительного! Там очень серьёзно воспринимали наши л... Подобные заявления в немецких СМИ отодвигают возможное применение Россией ядерного оружия?Удивительно, если это так )

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Гость

13:08:31 15-01-2024

Гость (12:50:41 15-01-2024) Подобные заявления в немецких СМИ отодвигают возможное приме... Ударит Россия, где ты будешь товарищ? Места в бункере у Владимира Владимировича для тебя нет.

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Гость

14:59:35 15-01-2024

Гость (13:08:31 15-01-2024) Ударит Россия, где ты будешь товарищ? Места в бункере у Влад... Ты дурачок?

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Гость

13:23:51 15-01-2024

Гость (12:50:41 15-01-2024) Подобные заявления в немецких СМИ отодвигают возможное приме... Гость, а ты приготовил бункер, чтобы выжит ядерную зимушку?

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Гость

12:45:22 15-01-2024

они серьёзно относятся к любым заявлениям о применении ядерного оружия ---- если бы серьезно относились, не готовились бы воевать. А готовятся наоборот потому, что не верят, думают или не долетит, или забоятся запускать

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Гость

13:57:22 15-01-2024

А ты уверен, что не прилетит в ответ?

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Гость

14:45:52 15-01-2024

Гость (13:57:22 15-01-2024) А ты уверен, что не прилетит в ответ?... Они же уверены, что к ним не прилетит. Походу все уверены, что ничего не будет. Так обычно все и случается

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Гость

15:00:36 15-01-2024

Гость (13:57:22 15-01-2024) А ты уверен, что не прилетит в ответ?... И? Дальше то что?

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