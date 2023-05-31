Германия объявила о закрытии четырех из пяти российских генконсульств

Мера стала ответом на требование России сократить численность сотрудников немецкой дипмиссии до 350 человек

31 мая 2023, 20:04, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Только одно из пяти российских генконсульств продолжит работу в ФРГ. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил спикер Министерства иностранных дел Германии Кристофер Бургер.

Он пояснил, что мера стала ответом на требование России сократить численность сотрудников немецкой дипмиссии до 350 человек. Дипломатам дадут время до конца года, чтобы свернуть деятельность.

Таким образом, Германия закроет свои консульства в Калининграде, Новосибирске и Екатеринбурге. Открытыми будут лишь консульства в Москве и Санкт-Петербурге.

Выступление МИД РФ по этому поводу ожидается позднее. Это подтвердила официальный представитель ведомства Мария Захарова.