Германия призвала своих граждан срочно покинуть Украину из-за готовящихся атак
Усиление ударов ожидают в МИД ФРГ 24 августа
24 августа 2024, 13:55, ИА Амител
Вид на Киев / Фото: unsplash.com
В МИД Германии заявили о возможном усилении обстрелов городов Украины. Об этом сообщается на сайте ведомства.
"В день независимости Украины 24 августа возможно усиление ракетных и воздушных атак на городские центры, особенно на столицу Киев", – предупредили в министерстве.
Власти ФРГ призвали немецких граждан воздержаться от поездок на Украину, а тем, кто находится на ее территории, срочно покинуть страну.
15:30:22 24-08-2024
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