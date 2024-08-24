Германия призвала своих граждан срочно покинуть Украину из-за готовящихся атак

Усиление ударов ожидают в МИД ФРГ 24 августа

24 августа 2024, 13:55, ИА Амител

Вид на Киев / Фото: unsplash.com

В МИД Германии заявили о возможном усилении обстрелов городов Украины. Об этом сообщается на сайте ведомства.

"В день независимости Украины 24 августа возможно усиление ракетных и воздушных атак на городские центры, особенно на столицу Киев", – предупредили в министерстве.

Власти ФРГ призвали немецких граждан воздержаться от поездок на Украину, а тем, кто находится на ее территории, срочно покинуть страну.