Герой России из Кузбасса получил 11 лет колонии за убийство
Офицера лишили звания Героя России, но сохранили звание подполковника
26 июня 2024, 22:59, ИА Амител
Военный суд Луганской Народной Республики (ЛНР) приговорил к 11 годам заключения в колонии строгого режима замкомандира 74-й отдельной мотострелковой бригады Минобороны и Героя России Ирека Магасумова. Как пишет "360", об этом сообщают СМИ со ссылкой на его адвоката Константина Елфимова.
Магасумова признали виновным по статьям об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК) и хулиганстве (ст. 213 УК). Офицера лишили звания Героя России, но сохранили звание подполковника. Прокуратура требовала лишить его всех званий и приговорить к десяти годам по обвинению в убийстве и еще к трем – по обвинению в хулиганстве.
Звание Героя России Магасумов получил от президента России Владимира Путина 2 августа прошлого года. Убийство, за которое осудили офицера, произошло 11 августа того же года в Луганске.
23:47:28 26-06-2024
Т.е. он остается офицером? Странное решение. Т.е. подполковнику можно хулиганить и убивать?
07:19:29 27-06-2024
Чтобы на СВО пошёл без потери звания. Опыт боевого офицера это не пустой понт, и должен быть использован соответственно (не рядовым, не сержантом).
08:08:32 27-06-2024
Гость (07:19:29 27-06-2024) Чтобы на СВО пошёл без потери звания. Опыт боевого офицера э... Звание офицера - это не пустой понт. Вы предлагаете нарушителю закона по "тяжелой" статье командовать ротой или полком??? Ему место в тюрьме. Подробности не раскрыты, но оставлять убийце офицерское звание? Прокуроров вон чинов лишают, а они никого не убивали.
10:54:56 27-06-2024
Гость (07:19:29 27-06-2024) Чтобы на СВО пошёл без потери звания. Опыт боевого офицера э... о уже там. и убийство, скорее всего, совершил там же.
07:29:05 27-06-2024
Наши герои, возвращайтесь скорее...
07:42:54 27-06-2024
Может в штрафбат теперь
10:26:08 27-06-2024
Вы все о чем? Если его судил военный суд ЛНР, то значит он уже на СВО. Если его приговорили 11 годам строгого режима, то он пойдет в колонию, а не ротой или полком командовать. Будет сидеть подполковником. Офицером ему уже не быть.
13:37:13 27-06-2024
гость (10:26:08 27-06-2024) Вы все о чем? Если его судил военный суд ЛНР, то значит он у... Пусть пенсию заново зарабатывает, начиная рядовым. А пока пусть его доходы идут в копилку семье убиенного.
17:13:22 27-06-2024
гость (10:26:08 27-06-2024) Вы все о чем? Если его судил военный суд ЛНР, то значит он у... Если судил военный суд, то вообще непонятно, как звание оставили.