Герой России из Кузбасса получил 11 лет колонии за убийство

Офицера лишили звания Героя России, но сохранили звание подполковника

26 июня 2024, 22:59, ИА Амител

Фото: администрация правительства Кузбасса

Военный суд Луганской Народной Республики (ЛНР) приговорил к 11 годам заключения в колонии строгого режима замкомандира 74-й отдельной мотострелковой бригады Минобороны и Героя России Ирека Магасумова. Как пишет "360", об этом сообщают СМИ со ссылкой на его адвоката Константина Елфимова.

Магасумова признали виновным по статьям об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК) и хулиганстве (ст. 213 УК). Офицера лишили звания Героя России, но сохранили звание подполковника. Прокуратура требовала лишить его всех званий и приговорить к десяти годам по обвинению в убийстве и еще к трем – по обвинению в хулиганстве.

Звание Героя России Магасумов получил от президента России Владимира Путина 2 августа прошлого года. Убийство, за которое осудили офицера, произошло 11 августа того же года в Луганске.