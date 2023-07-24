Туристов предупредили об опасных гремучих змеях на Алтае

Владимир Черлин рассказал, где чаще всего встречаются щитомордники

24 июля 2023, 07:40, ИА Амител

Щитомордник / Кадр: YouTube-канал Hitcher 111

На Алтае туристам стоит быть осторожнее из-за щитомордников, сообщил RT герпетолог (ученый, изучающий змей) Владимир Черлин.

Он уточнил, что щитомордники – это гремучие змеи, но без погремушки на хвосте.

"Есть некоторые места, где бывает большая плотность: на сопках, на китайской границе", – уточнил специалист.

Отметим, что всего на территории России обитают четыре вида щитомордника: обыкновенный, каменистый, восточный и уссурийский. Укус щитомордника болезнен и может быть опасен. Смертность для разных видов колеблется в пределах 0,5-1%.