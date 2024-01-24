"Гибель" "Алтая". Почему в Бийске снесут бывший кинотеатр и что построят на его месте
На месте одного из самых больших кинотеатров края построят самое высокое здание в городе
24 января 2024, 07:15, ИА Амител
Здание бывшего кинотеатра "Алтай" в центре Бийска планируют снести к осени 2024 года. Объект уже много лет разрушен: выбиты окна, стены и крыша разваливаются. "Алтай" – копия кинотеатра "Мир", и это один из самых больших залов в регионе. Планируется, что на его месте построят 16-этажный дом – самое высокое здание в Бийске.
Как пишет "Бийский рабочий", в будущем доме предусмотрена подземная парковка. Вероятно, она будет размещена на уровне подвала бывшего кинотеатра. Как поясняют собственники объекта, строили его не на пригорке, как кажется сейчас, а почти вровень с ул. Ленина, а затем искусственно делали отсыпку грунта вокруг первого этажа, ставшего подвалом. При строительстве дома этот "пригорок" намерены срезать со стороны проезжей части. Сейчас там находятся ступени.
Кинотеатр "Алтай" приобрела местная строительная компания "РДМ", которая уже разработала эскизный проект 16-этажной высотки. В доме предусмотрено 180 квартир, среди которых будут как небольшие студии 29 "квадратов", так и крупногабаритные варианты по 94 квадратных метра. Проживать в нем смогут 300 человек.
Как писал ранее amic.ru, на первых уровнях расположатся коммерческие помещения под офисы и магазины, на последних – квартиры со свободными планировками. У дома будет своя подземная парковка, рассчитанная на 30 автомобилей. Еще 29 мест для машин запланировано на придомовой территории.
Мэрия наукограда неоднократно пыталась спасти бывший кинотеатр "Алтай". Однако в Бийске за последние годы появилось много торговых центров, где есть современные кинозалы.
"Алтай" вмещал 800 зрителей. Его построили в 1982 году. К его возведению привлекали комсомольцев и даже проводили субботники, чтобы завершить работы поскорее. "Алтай" закрыли в 2006 году.
07:32:37 24-01-2024
А дворец Школьника (пионеров) открыть в нем? В Бийске острая нехватка жилья?
07:35:28 24-01-2024
Стены и крыша разваливаются...А окна с выбитыми стёклами...Информация для размышления перед строительством в центре города коммерческой 16-ти этажки.
13:28:51 24-01-2024
Гость (07:35:28 24-01-2024) Стены и крыша разваливаются...А окна с выбитыми стёклами...И... бла-бла-бла эскизный проект 16-этажной высотки. В доме предусмотрено 180 квартир, среди которых будут как небольшие студии 29 "квадратов", так и крупногабаритные варианты по 94 квадратных метра. Проживать в нем смогут 300 человек.
08:17:57 24-01-2024
Позорники
08:51:31 24-01-2024
нафига городу центр для детей, адо продать, снести и построить фигню.
09:23:54 24-01-2024
На 180 квартир 59 мест под авто? Дом для нищих?
09:31:27 24-01-2024
Бомж (09:23:54 24-01-2024) На 180 квартир 59 мест под авто? Дом для нищих?... Это гостевые места. Машины жильцов должны стоять в гараже или на парковке, во дворе им не место.
10:02:50 24-01-2024
Гость (09:31:27 24-01-2024) Это гостевые места. Машины жильцов должны стоять в гараже ил... Вот и считайте- 30 мест в парковке под домом + 29 гостевых.
13:29:54 24-01-2024
Гость (09:31:27 24-01-2024) Это гостевые места. Машины жильцов должны стоять в гараже ил... Да ладно? В СНиП написано, что минимально должно быть 0,6 парковочного места на квартиру, и это для дома эконом-класса. Учите матчасть.
09:29:26 24-01-2024
В 1986г была студенткой первого курса. Всей группой бегали в него на фильмы и были очень этому рады. Жалко, что не смогли дать ума такому объекту.
09:30:10 24-01-2024
А другого места-то не нашлось? Или главное цель - уничтожить все, что построено в Советском Союзе?
09:44:37 24-01-2024
и слава богу. все фильмы сейчас есть в сети. в крайнем случае - локальные кинотеатры в ТЦ. да и не ходит народ на отечественный "продукт"
10:01:42 24-01-2024
Видимо заселят в него всех оставшихся жителей Бийска. Пока государство не будет регулировать строительство социальных объектов, строительные и административные барыги будут клепать высотки без кухонь и межкомнатных перекрытий.
10:39:57 24-01-2024
Жесть...
10:52:20 24-01-2024
схема одна. берут в аренду. не обслуживают несколько лет. при этом помогают разрушаться. потом пишут акт , что легче снести и построить новое. и сносят. зрители аплодируют.
11:53:27 24-01-2024
Снос кинотеатра, это очередной оскал капитализма в России.
12:09:12 24-01-2024
Гость (11:53:27 24-01-2024) Снос кинотеатра, это очередной оскал капитализма в России.... Какой оскал и какого капитализма? Сейчас кинотеатры не рентабельны в принципе. Население максимально интернетизировано, он-лайн кинотеатры тебе за абонентскую плату по цене одного билета в кино за месяц тебе покажут все новинки. У людей дома нормальная техника, домашние кинотеатры. Никто не ломится сейчас в кино. Это обычная экономика. Плюс эксплуатация здания в полторы тысячи квадратов - отдельное удовольствие. Изменилось времяпровождение людей, нет нужды в отдельно стоящих кинотеатрах. И если в рамках ТЦ они еще как то выживают, то сами по себе уже нет.
12:17:03 24-01-2024
Гость (12:09:12 24-01-2024) Какой оскал и какого капитализма? Сейчас кинотеатры не рента... Гость, скажи почему Колизе не сносят? Для Бийска, кинотеатр, своего рода Колизей. Колизе́й, или амфитеатр Флавиев — амфитеатр, памятник архитектуры Древнего Рима, наиболее известное и одно из самых грандиозных сооружений Древнего мира, сохранившихся до нашего времени. Находится в Риме, в низине между Эсквилинским, Палатинским и Целиевым холмами.
13:32:13 24-01-2024
Гость (12:17:03 24-01-2024) Гость, скажи почему Колизе не сносят? Для Бийска, кинотеатр,... Колизей (барнаульский) — множество мелких и не очень офисов с дешёвой арендой. Потому и не сносят
13:35:11 24-01-2024
Гость (11:53:27 24-01-2024) Снос кинотеатра, это очередной оскал капитализма в России.... Правда? Снос типовой заброхи, два десятка лет простоявшей без консервации? Ну вы можете за свой счёт (дороже, чем новое здание построить) починить кинотеатр, купить в Америке экран, колонки и два проектора. Только по секрету вам скажу, что от грохота мощного сабвуфера может обвалиться потолок. А чё, тридэ, полнейшее погружение в блокбастер!
14:22:31 24-01-2024
Гость (13:35:11 24-01-2024) Правда? Снос типовой заброхи, два десятка лет простоявшей бе... Пойдешь в тридэ, утащат тебя в преисподнюю и не будет могилки, чтобы поплакали родичи.
17:33:00 24-01-2024
Гость (14:22:31 24-01-2024) Пойдешь в тридэ, утащат тебя в преисподнюю и не будет могилк... 😂😂 это уже четыредэ
12:13:59 24-01-2024
На этом месте было болото, в детстве весной плавали там на плотах. Место под парковку транспорта у дома там сейчас нет. А детская площадка проектом предусмотрена? Все машины будут на детских площадках в соседних дворах. У ЦУМа мест под стоянку транспорта не хватает, часть транспорта стоит на площади у Администрации под знаком запрещающим стоянку и под видеокамерами, но их никто не трогает, транспорт из категории неприкасаемых. Ну а парковка транспорта после строительства дома как раз и будет на площади у Администрации, только еще клумбы в асфальт закатают и всё хорошо будет.
13:17:14 24-01-2024
на 300 жильцов 59 машиномест???
13:41:30 24-01-2024
Почему дом 16 этажный, почему не спортивный зал или бассейн, 16 этажей не вписываются в архитектуру центра города, будет этот дом как прыщ на лице города, под носом у администрации, и при первом землетрясении завалится прямо на администрацию.
21:40:23 25-01-2024
Позор администрации
08:28:19 26-01-2024
Как у нас строят... Главное чтобы она потом не рухнула на администрацию