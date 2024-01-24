"Гибель" "Алтая". Почему в Бийске снесут бывший кинотеатр и что построят на его месте

На месте одного из самых больших кинотеатров края построят самое высокое здание в городе

24 января 2024, 07:15, ИА Амител

Кинотеатр "Алтай" / Фото: "Бийский рабочий"

Здание бывшего кинотеатра "Алтай" в центре Бийска планируют снести к осени 2024 года. Объект уже много лет разрушен: выбиты окна, стены и крыша разваливаются. "Алтай" – копия кинотеатра "Мир", и это один из самых больших залов в регионе. Планируется, что на его месте построят 16-этажный дом – самое высокое здание в Бийске.

Как пишет "Бийский рабочий", в будущем доме предусмотрена подземная парковка. Вероятно, она будет размещена на уровне подвала бывшего кинотеатра. Как поясняют собственники объекта, строили его не на пригорке, как кажется сейчас, а почти вровень с ул. Ленина, а затем искусственно делали отсыпку грунта вокруг первого этажа, ставшего подвалом. При строительстве дома этот "пригорок" намерены срезать со стороны проезжей части. Сейчас там находятся ступени.

Кинотеатр "Алтай" приобрела местная строительная компания "РДМ", которая уже разработала эскизный проект 16-этажной высотки. В доме предусмотрено 180 квартир, среди которых будут как небольшие студии 29 "квадратов", так и крупногабаритные варианты по 94 квадратных метра. Проживать в нем смогут 300 человек.

Как писал ранее amic.ru, на первых уровнях расположатся коммерческие помещения под офисы и магазины, на последних – квартиры со свободными планировками. У дома будет своя подземная парковка, рассчитанная на 30 автомобилей. Еще 29 мест для машин запланировано на придомовой территории.

Мэрия наукограда неоднократно пыталась спасти бывший кинотеатр "Алтай". Однако в Бийске за последние годы появилось много торговых центров, где есть современные кинозалы.

"Алтай" вмещал 800 зрителей. Его построили в 1982 году. К его возведению привлекали комсомольцев и даже проводили субботники, чтобы завершить работы поскорее. "Алтай" закрыли в 2006 году.