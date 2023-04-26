Гибкая, металлическая, керамическая: какие бывают кровельные материалы

И в каких случаях лучше выбирать металлочерепицу

26 апреля 2023, 16:10, ИА Амител 4CQwVszH9pSaLBkfWcP

Фото: Freepik

Твёрдые и мягкие, профилированные и гладкие, куски и рулоны – каких только кровельных материалов сегодня нет на рынке. Но не все одинаково подходят для каждой крыши. Рассказываем, что нужно знать об этом вопросе.

Что нужно учитывать при выборе материала?

Нюансов много. Одни кровельные материалы лучше использовать для обустройства загородных домов, дач и коттеджей, другие – для многоэтажек, третьи – для хозяйственных построек или промышленных зданий. Чтобы сделать правильный выбор, нужно разобраться, какие есть виды материалов и какие у них характеристики. А также какой вариант больше подходит именно под ваши эксплуатационные и климатические условия, ведь эти факторы влияют на долговечность кровли.

Значение имеет и архитектура самой кровли, её размеры, формы, особенности конструкции и наличие сложных элементов. И, конечно, самый главный вопрос, который любой, кто ищет кровельные материалы, вводит в поисковике "кровля цена" – стоимость будущей крыши.

Кровельные материалы бывают такие:

металлочерепица;

гибкая черепица;

керамическая черепица;

профнастил для крыши;

фальцевая кровля и т.д.

Преимущества металлочерепицы

Один из самых распространённых сегодня материалов – металлочерепица. Её изготавливают из оцинкованной стали, которая прокатывается и формируется в отдельные элементы плитки. Затем панели покрывают полимерным компаундом, чтобы дополнительно защитить от коррозии. Лёгкий материал не требует мощной стропильной системы и металлических стяжек. Полосы на ширину вала, для крепления используются саморезы с шайбой – резиновыми прокладками. Металлочерепица устойчива к коррозии, экологична и имеет богатую цветовую палитру.

Преимущества:

долгая эксплуатация. Обычно это 50 лет и более;

материал можно использовать в любом климате, диапазон температур от минус 50 до плюс 70. С ней можно работать в любое время года, из-за того что она не боится скачков температур;

квадратный метр весит не более шести килограммов, поэтому металлочерепицу можно положить на обрешётку и покрыть ею дома с лёгким фундаментом. Да и работать с таким материалом удобно;

по соотношению цены и качества это один из лучших кровельных материалов даже для жилья эконом-класса;

важным преимуществом металлочерепицы является её высокая огнестойкость;

кровля из металлочерепицы прочнее любой другой из-за меньшего количества швов.

Стальная крыша премиум-класса защищает дома более 50 лет. Высокое качество и долговечность материалов не имеет аналогов. Благодаря широкому выбору цветов и стилей вы обязательно найдёте идеальный вариант для своего дома независимо от его стиля – современного, традиционного или любого другого.

ИП Фешотт Алексей Юрьевич

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