Amic.ru с помощью гида составил список не затоптанных туристами мест, которые можно без особых трудностей посмотреть в Горном Алтае

10 мая 2023, 12:05, ИА Амител 4CQwVszH9pSapjDfsTQ

Горный Алтай / Фото предоставлено Медеу Джатканбаевым

Тёплая погода наконец-то пришла на Алтай. Всё ближе лето, отпуска и поездки на отдых. Главным курортом для жителей края считается Горный Алтай с его красивыми пейзажами. Многие ездили туда уже с десяток раз и популярные места их больше не привлекают, хочется чего-то нового. В Горном очень много интересных локаций, куда не ступала нога массового туриста. Об основных из них amic.ru рассказал местный гид Медеу Джатканбаев, который недавно выиграл миллион рублей в акции сети АЗС "Газпромнефть".

Хотел тысячу бонусов, а получил миллион рублей

Медеу Джатканбаев уже много лет увлекается туризмом, историей Алтая и проводит экскурсии для путешественников. Недавно он стал шестым победителем федеральной акции "Маршрут к миллиону", которую проводит сеть АЗС "Газпромнефть".

Джатканбаев в удачу верил, но максимум чего ждал от заправки на определённое количество литров – 1000 бонусов программы лояльности. Еженедельно такие призы получают две тысячи автомобилистов по всей России, пока идёт акция по 17 мая 2023 года. А выиграл реальные деньги – миллион рублей.

"Когда мне позвонили, я подумал, что это розыгрыш. Потом начал всё изучать, проверил, СМС пришло. В приложении увидел, что точно выиграл миллион. Был удивлён, счастлив и рад. Раньше ничего не выигрывал и тут – на тебе. Скорее всего, куплю автомобиль для поездок с туристами. Это перспективное направление", – рассказал Медеу.

Какие непопсовые места можно посетить в Республике Алтай?

Медеу Джатканбаев предлагает туристам ехать ближе к границе с Монголией. Там девственная природа. При этом достопримечательности легкодоступные. Чтобы их посетить, не нужно быть опытным участником походов или скалолазом.

"Туризм в этой части Алтая начал развиваться недавно. Здесь много водопадов, высокие горы, много вершин, есть заснеженные ледники. И всё это в шаговой доступности. Доезжаете до села Акташ и в периметре 100 километров будет много интересного", – рассказал Медеу Джатканбаев.

Горный Алтай/ Фото предоставлено Медеу Джатканбаевым

Итак, гид советует посетить этим летом такие места:

Перевал Кату-ЯрыкОн представляет собой крутой спуск (с крутизной склона ~70% (35°)) в долину реки Чулышман и проложен в склоне горы. Акташский ретранслятор или радиолинейная вышкаОна обеспечивает связью Республику Алтай от Горно-Алтайска до границы с Монголией. Для туристов проводят экскурсии на высоту три тысячи метров на автомобиле по бездорожью. С этой высоты можно увидеть гору Актру, Маашей-баши и весь Северо-Чуйский хребет. Также рядом находится заброшенный советский рудник. Плато УкокЗдесь сходятся границы России, Монголии, Китая и Казахстана. И можно увидеть уникальную природу и захоронения разных хронологических периодов, начиная с палеолита. Зона покоя "Укок" включена в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Джумалинские ключи (или Тёплые ключи)Это геотермальный источник в алтайских горах, который имеет статус памятника природы. Ключи располагаются недалеко от границы с Монголией. Здесь находится три закрытых купальни, душ и ванны-бассейны на открытом воздухе. По словам гида, вода из источника может помогать в лечении многих болезней. Водопад КуркуреБольшой водопад высотой более 30 метров. Просто дух захватывает. Каменные грибыОни находятся в урочище Аккурус. Это скопление каменных глыб, которые появились после выветривания и вымывания в месте, где скальные породы выходят на поверхность. Здесь протекает река Чулышман, которая вытекает из озера Джулукунь и впадает в Телецкое озеро в 15 километрах от урочища. Очень красивое место. Южный берег Телецкого озераЗдесь нет турбаз, да вообще нет современных благ цивилизации. Зато есть уникальная энергетика и свобода. Софийский ледникНаходится на северном склоне Южно-Чуйского хребта в Кош-Агачском районе. Если решитесь на восхождение – никогда его потом не забудете, ведь даже летом здесь можно увидеть лёд и снег. Пейзажи потрясающие. Калбак-ТашЭто древнее святилище, которое находится в Онгудайском районе, на правом берегу реки Чуя, между сёлами Иня и Иодро. Комплекс насчитывает около пяти тысяч наскальных рисунков разных эпох. На территории памятника можно увидеть 30 строк рунических надписей. И это самое большое скопление рунического текста в одном месте в России. Петроглифы представлены антропоморфными, солярными и зооморфными изображениями. Они относятся к разным историческим периодам – от неолита до древнетюркской эпохи и выполнены как каменными, так и металлическими орудиями. Уникальный объект могут посмотреть любители более спокойного отдыха, отметил гид.

Горный Алтай / Фото предоставлено Медеу Джатканбаевым

А как добраться до этих мест?

"Чтобы посмотреть эти места, лучше обратиться к опытным гидам", – пояснил Медеу Джатканбаев.

До многих достопримечательностей можно дойти только пешком – как до Софийского ледника. Где-то нужны внедорожники (например, для посещения Акташского ретранслятора). До Калбак-Таша добраться можно только на лошади.

"Поэтому лучше заранее договориться с экскурсоводами, заправляться на проверенных АЗС с качественным топливом и организованно отправиться исследовать Горный Алтай", – подчеркнул гид.

Для участия в акции необходимо быть участником программы лояльности "Нам по пути" и зарегистрироваться на странице акции в мобильном приложении "АЗС Газпромнефть". После этого – заправлять от 30 литров бензина, дизеля или сжиженного углеводородного газа в центральном регионе и на юге России, или от 25 литров – на Урале и в Сибири. Чем больше акционных заправок, тем выше шанс стать победителем акции. Акция продлится по 17 мая 2023 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по результатам его проведения, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на сайте gpnbonus.ru.

ООО "Газпромнефть-Центр"

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