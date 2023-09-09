Гигантская колонна байкеров проехала по Барнаулу

9 сентября в столице Алтайского края завершается мотосезон

09 сентября 2023, 15:10, ИА Амител

Байкеры на Красноармейском проспекте в Барнауле / Фото: amic.ru

Гигантская колонна байкеров проехалась днем 9 сентября по центру Барнаула. В этот день мотоциклисты отмечают закрытие сезона.

Байкеры следовали от пляжа "Водный мир" до железнодорожного вокзала и назад через Фирсово. Корреспондент amic.ru запечатлел участников акции на Красноармейском проспекте. По его словам, в колонне находились сотни мотоциклов, сзади была инвалидка, как в "Операции „Ы“", а замыкали всё две машины ДПС.

В 18:00 на "Водном мире" стартует вечерняя программа. Там пройдут конкурсы, концерт, танцы, стриптиз, мотомойка и другие развлечения.