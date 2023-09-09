Гигантская колонна байкеров проехала по Барнаулу
9 сентября в столице Алтайского края завершается мотосезон
09 сентября 2023, 15:10, ИА Амител
Байкеры на Красноармейском проспекте в Барнауле / Фото: amic.ru
Гигантская колонна байкеров проехалась днем 9 сентября по центру Барнаула. В этот день мотоциклисты отмечают закрытие сезона.
Байкеры следовали от пляжа "Водный мир" до железнодорожного вокзала и назад через Фирсово. Корреспондент amic.ru запечатлел участников акции на Красноармейском проспекте. По его словам, в колонне находились сотни мотоциклов, сзади была инвалидка, как в "Операции „Ы“", а замыкали всё две машины ДПС.
В 18:00 на "Водном мире" стартует вечерняя программа. Там пройдут конкурсы, концерт, танцы, стриптиз, мотомойка и другие развлечения.
15:54:48 09-09-2023
Эти серуны спать городу не дают
19:12:04 09-09-2023
Пусть едут подальше. И не возвращаются никогда.
20:40:10 09-09-2023
А что то не слыхать про "волков тряпочных" с их, толи "педиатором" толи "практологом" ?