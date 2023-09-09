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Гигантская колонна байкеров проехала по Барнаулу

9 сентября в столице Алтайского края завершается мотосезон

09 сентября 2023, 15:10, ИА Амител

Байкеры на Красноармейском проспекте в Барнауле / Фото: amic.ru
Байкеры на Красноармейском проспекте в Барнауле / Фото: amic.ru

Гигантская колонна байкеров проехалась днем 9 сентября по центру Барнаула. В этот день мотоциклисты отмечают закрытие сезона.

Байкеры следовали от пляжа "Водный мир" до железнодорожного вокзала и назад через Фирсово. Корреспондент amic.ru запечатлел участников акции на Красноармейском проспекте. По его словам, в колонне находились сотни мотоциклов, сзади была инвалидка, как в "Операции „Ы“", а замыкали всё две машины ДПС.

В 18:00 на "Водном мире" стартует вечерняя программа. Там пройдут конкурсы, концерт, танцы, стриптиз, мотомойка и другие развлечения.

Барнаул Хорошие новости мотоциклы

Комментарии 3

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Гость

15:54:48 09-09-2023

Эти серуны спать городу не дают

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Гость

19:12:04 09-09-2023

Пусть едут подальше. И не возвращаются никогда.

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Гость

20:40:10 09-09-2023

А что то не слыхать про "волков тряпочных" с их, толи "педиатором" толи "практологом" ?

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