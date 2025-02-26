Гигантские блины и бесплатные шоколадки детям. Барнаульцев зовут на "Широкую Масленицу"
Программа будет наполнена скоморохами, играми и старорусскими забавами
26 февраля 2025, 10:50, ИА Амител
В воскресенье, 2 марта, на барнаульском Арбате с 12:00 до 14:00 пройдет "Широкая Масленица", сообщают в Telegram-канале "Уличные мероприятия на Мало-Тобольской".
"Программа будет наполнена скоморохами, играми и старорусскими забавами – метание валенок, борьба на бревне, соревнования на силу и ловкость. И уже по традиции всем детишкам абсолютно бесплатно подарят по шоколадке", – говорится в сообщении.
На празднике будет работать площадка "Хаски из Ласки", где все желающие смогут покататься на собачьих упряжках. Будет организована фотозона.
Пройдет выставка "гигантских блинов в человеческий рост", оформленных в масленичной тематике. Внутри здания Старого базара будут бесплатные детские мастер-классы.
10:57:52 26-02-2025
барнаульский арбат 🤦♂️
12:13:32 26-02-2025
гость (10:57:52 26-02-2025) барнаульский арбат 🤦♂️... мягкая сила и подмена понятий...
12:22:10 26-02-2025
Гость (12:13:32 26-02-2025) мягкая сила и подмена понятий...... ст ре мно это все
14:05:05 26-02-2025
гость (12:22:10 26-02-2025) ст ре мно это все... владеют сми... могут себе это позволить...
17:03:20 26-02-2025
Подавят друг друга за бесплатное-то!