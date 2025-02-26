Гигантские блины и бесплатные шоколадки детям. Барнаульцев зовут на "Широкую Масленицу"

Программа будет наполнена скоморохами, играми и старорусскими забавами

26 февраля 2025, 10:50, ИА Амител

Масленица на Мало-Тобольской / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В воскресенье, 2 марта, на барнаульском Арбате с 12:00 до 14:00 пройдет "Широкая Масленица", сообщают в Telegram-канале "Уличные мероприятия на Мало-Тобольской".

"Программа будет наполнена скоморохами, играми и старорусскими забавами – метание валенок, борьба на бревне, соревнования на силу и ловкость. И уже по традиции всем детишкам абсолютно бесплатно подарят по шоколадке", – говорится в сообщении.

На празднике будет работать площадка "Хаски из Ласки", где все желающие смогут покататься на собачьих упряжках. Будет организована фотозона.

Пройдет выставка "гигантских блинов в человеческий рост", оформленных в масленичной тематике. Внутри здания Старого базара будут бесплатные детские мастер-классы.