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Гигантские блины и бесплатные шоколадки детям. Барнаульцев зовут на "Широкую Масленицу"

Программа будет наполнена скоморохами, играми и старорусскими забавами

26 февраля 2025, 10:50, ИА Амител

Масленица на Мало-Тобольской / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина
Масленица на Мало-Тобольской / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В воскресенье, 2 марта, на барнаульском Арбате с 12:00 до 14:00 пройдет "Широкая Масленица", сообщают в Telegram-канале "Уличные мероприятия на Мало-Тобольской".

"Программа будет наполнена скоморохами, играми и старорусскими забавами – метание валенок, борьба на бревне, соревнования на силу и ловкость. И уже по традиции всем детишкам абсолютно бесплатно подарят по шоколадке", – говорится в сообщении.

На празднике будет работать площадка "Хаски из Ласки", где все желающие смогут покататься на собачьих упряжках. Будет организована фотозона.

Пройдет выставка "гигантских блинов в человеческий рост", оформленных в масленичной тематике. Внутри здания Старого базара будут бесплатные детские мастер-классы.

Фото: Блины / pixabay.com

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НОВОСТИОбщество
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Комментарии 5

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гость

10:57:52 26-02-2025

барнаульский арбат 🤦‍♂️

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Гость

12:13:32 26-02-2025

гость (10:57:52 26-02-2025) барнаульский арбат 🤦‍♂️... мягкая сила и подмена понятий...

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гость

12:22:10 26-02-2025

Гость (12:13:32 26-02-2025) мягкая сила и подмена понятий...... ст ре мно это все

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Гость

14:05:05 26-02-2025

гость (12:22:10 26-02-2025) ст ре мно это все... владеют сми... могут себе это позволить...

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Гость

17:03:20 26-02-2025

Подавят друг друга за бесплатное-то!

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