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Гигантские богомолы заполонили Барнаул. Стоит ли их опасаться?

В соцсетях люди делятся снимками насекомых

05 августа 2023, 10:30, ИА Амител

Огромные богомолы добрались до столицы Алтайского края, сообщают в паблике Barnaul 22.

Двух из таких насекомых запечатлела местная жительница на проспекте Ленина. В комментариях люди также поделились множеством снимков зеленых гостей.

Отметим, что незадолго до этого о богомолах рассказывали и жители Бийска.

Опасны ли богомолы для человека?

Богомол – хищник, который нападает на жертву из засады, маскируясь под окружающую растительность. Он поедает не только различных насекомых, но и занимается каннибализмом.

Однако на людей они не нападают и, как ранее рассказывала amic.ru биолог Ирина Кудряшова, для нас эти насекомые не опаснее большого кузнечика.

Барнаул Хорошие новости насекомые

Комментарии 5

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Биолог

10:41:37 05-08-2023

Меняется климат, в будущем скорпионы и хамелеоны могут появиться.

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Элен без ребят

11:17:43 05-08-2023

какие лапочки)) в каких районах заполонили? мне сррчно нужно их увидеть!

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Гость

17:42:09 06-08-2023

красивое

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Гость

09:54:11 07-08-2023

Милейшее насекомое. В момент спаривания самка отъедает голову самцу, но, что характерно, он продорлжает и без головы жить счастливой половой жизнью некоторое время. Очень показательно.

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Гость

11:22:18 07-08-2023

Элен без ребят (11:17:43 05-08-2023) какие лапочки)) в каких районах заполонили? мне сррчно нужно... Ко многим они в дома по ночам с открытыми окнами залетают и маскитные сетки даже не чувствуют, охотятся

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