Гигантские богомолы заполонили Барнаул. Стоит ли их опасаться?

В соцсетях люди делятся снимками насекомых

05 августа 2023, 10:30, ИА Амител

































Фото сообщества Barnaul 22 и комментаторов (Наталья Брицева, Дмитрий Николаев, Алекс Дронов, Света Овчинникова, Евгения Рогова, Леша Тинмал)

Огромные богомолы добрались до столицы Алтайского края, сообщают в паблике Barnaul 22.

Двух из таких насекомых запечатлела местная жительница на проспекте Ленина. В комментариях люди также поделились множеством снимков зеленых гостей.

Отметим, что незадолго до этого о богомолах рассказывали и жители Бийска.

Опасны ли богомолы для человека?

Богомол – хищник, который нападает на жертву из засады, маскируясь под окружающую растительность. Он поедает не только различных насекомых, но и занимается каннибализмом.

Однако на людей они не нападают и, как ранее рассказывала amic.ru биолог Ирина Кудряшова, для нас эти насекомые не опаснее большого кузнечика.