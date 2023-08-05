Гигантские богомолы заполонили Барнаул. Стоит ли их опасаться?
В соцсетях люди делятся снимками насекомых
05 августа 2023, 10:30, ИА Амител
Фото сообщества Barnaul 22 и комментаторов (Наталья Брицева, Дмитрий Николаев, Алекс Дронов, Света Овчинникова, Евгения Рогова, Леша Тинмал)
Огромные богомолы добрались до столицы Алтайского края, сообщают в паблике Barnaul 22.
Двух из таких насекомых запечатлела местная жительница на проспекте Ленина. В комментариях люди также поделились множеством снимков зеленых гостей.
Отметим, что незадолго до этого о богомолах рассказывали и жители Бийска.
Опасны ли богомолы для человека?
Богомол – хищник, который нападает на жертву из засады, маскируясь под окружающую растительность. Он поедает не только различных насекомых, но и занимается каннибализмом.
Однако на людей они не нападают и, как ранее рассказывала amic.ru биолог Ирина Кудряшова, для нас эти насекомые не опаснее большого кузнечика.
10:41:37 05-08-2023
Меняется климат, в будущем скорпионы и хамелеоны могут появиться.
11:17:43 05-08-2023
какие лапочки)) в каких районах заполонили? мне сррчно нужно их увидеть!
17:42:09 06-08-2023
красивое
09:54:11 07-08-2023
Милейшее насекомое. В момент спаривания самка отъедает голову самцу, но, что характерно, он продорлжает и без головы жить счастливой половой жизнью некоторое время. Очень показательно.
11:22:18 07-08-2023
Элен без ребят (11:17:43 05-08-2023) какие лапочки)) в каких районах заполонили? мне сррчно нужно... Ко многим они в дома по ночам с открытыми окнами залетают и маскитные сетки даже не чувствуют, охотятся