Продукт на конкурсе представляла компания "ВелКен"

02 марта 2023, 14:35, ИА Амител

Фото: "ВелКен"

В начале февраля в Москве завершился конкурс качества среди производителей продуктов питания "Лучший продукт 2023", откуда с заслуженным признанием вернулась известная алтайская компания "ВелКен". Их новинка – крупные полосатые семечки "ГИГАЗУМ" под знакомой многим торговой маркой "Зум Зум" – получила высшую оценку от профессионального жюри.

Конкурс состоялся в рамках 30-й Международной выставки продуктов питания, напитков и сырья для их производства "Продэкспо-2023". Оценивает образцы экспертная комиссия, куда входят специалисты агропродовольственных предприятий, отраслевых институтов и союзов, органов управления.

Семечки "ГИГАЗУМ" – новинка в ассортименте компании. Это крупная полосатая семечка особого сорта в твёрдой оболочке. В компании отмечают, что их продукт отличает не просто внешний вид семечки, а именно подход к обжарке. Как говорят профессионалы из "ВелКен", у них семечка "раскрывается": после обжарки воздухом она приобретает оттенок орехового вкуса и сладковатого послевкусия.

Золотые медали – приятное доказательство закономерного факта о работе компании "ВелКен". Двадцатитрёхлетний опыт в производстве жареных семечек и постоянное развитие компании и её коллектива ведут к признанию не только профессионалов, но и покупателей.

ООО "ВелКен"

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