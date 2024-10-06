Гимнастка упала в кемеровском цирке и сломала руки

Девушка в больнице

06 октября 2024, 18:10, ИА Амител

Во время выступления в Кемеровском государственном цирке воздушная гимнастка Валерия Запашная, выполнявшая сложный трюк, получила травму. Она упала с высоты около шести метров и сломала обе руки.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале народный артист России Эдгард Запашный. Он также отметил, что в данный момент лучшие врачи Кузбасса оказывают помощь пострадавшей.

Позднее в палату к Валерии пришел ее брат Ярослав. Он рассказал, что она идет на поправку и вскоре сможет вернуться к выступлениям.