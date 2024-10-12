Гинцбург сообщил об успехах в доклинических исследованиях вакцины от рака

Препарат не дает развиваться опухоли

12 октября 2024, 18:55, ИА Амител

Вакцина / Фото: unsplash.com

Доклинические исследования российской вакцины от рака демонстрируют, что препарат подавляет развитие опухоли, а также, вероятно, может подавить возможность появления метастазов. Об этом ТАСС заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург.

"На животных моделях отработали то, что данный вакцинный препарат прекрасно подавляет развитие опухоли. По всей видимости, он подавляет и возможность метастазирования данной опухоли", – отметил он.

По словам Гинцбурга, ученые в данный момент работают над тем, чтобы выяснить, возможно ли возникшую в опухоли мутацию превратить в антиген, который стимулировал бы иммунную систему больного работать против его же опухоли. "В следующем году центры им. Герцена и им. Блохина должны перейти к использованию вакцинного препарата уже у пациентов", – пообещал он.