Гламурный кемпинг или "сарай". Что ждёт туристов этим летом на Алтае?

Насколько изменились цены на отдых на Алтае и откуда приезжают к нам туристы

13 апреля 2023, 09:45, ИА Амител

Алтай вновь лидирует в предпочтениях российских туристов. С одной стороны – хорошо, когда твой регион знают и любят. С другой – не очень, так как цены растут и отдых в родных местах становится недоступным для тех, кто тут живёт. В "Переговорке" на amic.ru основатель и соучредитель бутик-отеля "Август" Юлия Полуянова рассказала, насколько изменились цены на отдых на Алтае и откуда приезжают к нам туристы. Также поговорили о новых форматах отдыха, развивающихся на Алтае, и о сервисе, который, как уверяет эксперт, стал гораздо лучше.

Кто в "Переговорке"



Юлия Полуянова – основатель и соучредитель бутик-отеля "Август".

Родилась 7.11.88 года в г. Барнауле, окончила АлтГУ, юридический факультет.

Есть опыт работы в банковской сфере, в Альфа-Банке.

Замужем, двое детей.

01:50 Как предпочитают отдыхать туристы на Алтае и на какой бюджет рассчитывают.

02:35 Откуда приезжают на Алтай туристы и могут ли местные жители позволить себе здесь отдых.

03:05 Как изменились цены на отдых на Алтае. "Всплеск произошёл после ковидных ограничений", – говорит эксперт.

03:17 Комфорт за небольшой бюджет. О новых видах отдыха, которые развивают на Алтае.

05:22 "Требовательны к комфорту и эстетике". Портрет туриста, который сегодня приезжает на Алтай.

06:10 Что ещё интересного предлагают для туристов на Алтае.

08:55 "Стало лучше". О туристическом сервисе и кадровой политике.

10:05 Почему не во всех кафе Горного Алтая вкусно кормят.

11:25 О том, насколько безопасно отдыхать на Алтае.

13:38 "Бронирование началось раньше, чем год назад". О том, есть ли возможность отдохнуть на Алтае спонтанно.