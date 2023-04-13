Гламурный кемпинг или "сарай". Что ждёт туристов этим летом на Алтае?
Насколько изменились цены на отдых на Алтае и откуда приезжают к нам туристы
13 апреля 2023, 09:45, ИА Амител
Алтай вновь лидирует в предпочтениях российских туристов. С одной стороны – хорошо, когда твой регион знают и любят. С другой – не очень, так как цены растут и отдых в родных местах становится недоступным для тех, кто тут живёт. В "Переговорке" на amic.ru основатель и соучредитель бутик-отеля "Август" Юлия Полуянова рассказала, насколько изменились цены на отдых на Алтае и откуда приезжают к нам туристы. Также поговорили о новых форматах отдыха, развивающихся на Алтае, и о сервисе, который, как уверяет эксперт, стал гораздо лучше.
Кто в "Переговорке"
Юлия Полуянова – основатель и соучредитель бутик-отеля "Август".
Родилась 7.11.88 года в г. Барнауле, окончила АлтГУ, юридический факультет.
Есть опыт работы в банковской сфере, в Альфа-Банке.
Замужем, двое детей.
01:50 Как предпочитают отдыхать туристы на Алтае и на какой бюджет рассчитывают.
02:35 Откуда приезжают на Алтай туристы и могут ли местные жители позволить себе здесь отдых.
03:05 Как изменились цены на отдых на Алтае. "Всплеск произошёл после ковидных ограничений", – говорит эксперт.
03:17 Комфорт за небольшой бюджет. О новых видах отдыха, которые развивают на Алтае.
05:22 "Требовательны к комфорту и эстетике". Портрет туриста, который сегодня приезжает на Алтай.
06:10 Что ещё интересного предлагают для туристов на Алтае.
08:55 "Стало лучше". О туристическом сервисе и кадровой политике.
10:05 Почему не во всех кафе Горного Алтая вкусно кормят.
11:25 О том, насколько безопасно отдыхать на Алтае.
13:38 "Бронирование началось раньше, чем год назад". О том, есть ли возможность отдохнуть на Алтае спонтанно.
10:20:42 13-04-2023
Понятно, что этим летом цены, как крыло от самолёта будут или уже есть, если раньше можно было с палаткой отдохнуть на берегу катуни, то сейчас уже почти все берега огорожены заборами, по крайней мере в районе бирюзовой катуни, был там отличный кемпинг - "капитанская бочка", теперь нет, если раньше была возможность очень бюджетно отдохнуть, то сейчас - этого не стало, хотя, при везении можно найти место для той же палатки и получить вожделенный отдых на восхитительном, а местами даже целебном , горном воздухе, притом не так и далеко от дома!
11:49:58 13-04-2023
вы со своими палатками, кострами и туалетами под кустом загадили весь Горный, куда смогли дотянуться. Сидите дома лучше, гадьте и бухайте на дачах. Владельцы баз хоть немного следят за территорией.