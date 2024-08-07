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Глава "Ахмата" Алаудинов: ВСУ находятся в приграничных пунктах Курской области

Российские войска работают над уничтожением находящихся в них украинских военных

07 августа 2024, 19:15, ИА Амител

Российские военные / Фото: Минобороны РФ
Российские военные / Фото: Минобороны РФ

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) находятся в приграничных населенных пунктах Курской области. Об их присутствии на территории России в эфире программы "Соловьев.Live" заявил глава спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов, запись эфира опубликована в Telegram-канале Алаудинова.

По словам главы "Ахмата", ВСУ действительно удалось зайти в часть населенных пунктов. Российские войска работают над уничтожением находящихся в них украинских военных.

Алаудинов добавил, что на участке 1200 километров невозможно "посадить людей, чтобы они сидели, друг за друга держались руками".

"Получилось так, что противник ударил, прошел, получается, на определенном участке некоторые населенные пункты заняты противником, в них находится противник", – заключил он.

Напомним, что на территории Курской области вторые сутки идут бои с подразделениями украинской армии, которые пытаются прорваться на территорию России. Военкор Евгений Поддубный ранее заявлял, что обстановка там остается напряженной.

Курская область
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Комментарии 3

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Гость

19:31:13 07-08-2024

У военных есть какие либо средства кроме игры "разрывные цепи"?К примеру,разведка наземная,разведка с воздуха,разведка с космоса?

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Гость

10:55:07 08-08-2024

Гость (19:31:13 07-08-2024) У военных есть какие либо средства кроме игры "разрывные цеп... Есть конечно, но и БТР сейчас ездят больше 100 км/ч, и дебильная ирония ни к чему.

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Гость

19:48:39 07-08-2024

Все километры границ нужно закрыть.

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