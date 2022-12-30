Глава Алтая надел костюм Деда Мороза и пошёл поздравлять детей

В канун Нового года посетил несколько семей и поздравил с праздником юных жителей

30 декабря 2022, 11:19, ИА Амител

Глава Республики Алтай Олег Хорохордин в канун Нового года посетил несколько семей и поздравил с праздником юных жителей. Об этом он рассказал на своей странице во «ВКонтакте».

«10-летней Наде и 13-летней Арине из села Майма передал ноутбуки, теперь они смогут заниматься творчеством, смотреть фильмы и мультики и общаться со сверстниками. Семилетний Никита из Горно-Алтайска любит кататься на трюковом самокате и мечтает побывать в парке развлечений „Остров мечты“ в Москве. Его желание сбудется, подарил ему сертификат на поездку в столицу России. Ещё один маленький житель Горно-Алтайска Евгений любит играть в машинки и собирать игрушки-конструкторы. Его желание тоже осуществилось — теперь у него есть набор „Лего“. Девятилетнему Дамиру из села Шебалино сертификат на приобретение шведской стенки передала министр образования и науки региона, а я поздравил его по видеосвязи», — написал Хорохордин.

Глава республики поздравил всех детей с наступающим Новым годом и пожелал им счастья и исполнения добрых мечт.