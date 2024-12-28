Глава Алтайкрайимущества Александр Теплов ушел с должности

Обязанности начальника будет исполнять его заместитель Алексей Аленников

28 декабря 2024, 12:22, ИА Амител

Правительство Алтайского края / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Глава управления имущественных отношений Алтайского края Александр Теплов оставил свою должность. Как сообщает "Банкфакс", эту информацию подтвердили в пресс-службе ведомства. Исполняющим обязанности начальника управления назначен заместитель Алексей Аленников.

Теплов ушел с поста по личным причинам. Его будущее место работы пока не разглашается. В ведомстве отметили, что чиновник возглавлял Алтайкрайимущество в течение трех с половиной лет и обеспечивал "эффективное управление имущественным комплексом региона и способствовал реализации важных государственных программ и проектов". В ведомстве заявили, что именно под его руководством было достигнуто увеличение поступлений в бюджет за счет совершенствования процессов организации и проведения электронных торгов, эффективных методов приватизации. Теплов же выразил благодарность всем сотрудникам.

"Я покидаю свой пост с уверенностью в том, что управление продолжит успешно развиваться и выполнять свою миссию на благо региона. Желаю всем здоровья, благополучия и дальнейших успехов!" – попрощался он.

Напомним, что Теплов возглавил Алтайкрайимущество в июле 2021 года. До этого он занимал пост заместителя начальника управления. Его назначили исполняющим обязанности после выхода на пенсию бывшей главы ведомства Елены Зинковой.