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Глава Алтайкрайимущества Александр Теплов ушел с должности

Обязанности начальника будет исполнять его заместитель Алексей Аленников

28 декабря 2024, 12:22, ИА Амител

Правительство Алтайского края / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина
Правительство Алтайского края / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Глава управления имущественных отношений Алтайского края Александр Теплов оставил свою должность. Как сообщает "Банкфакс", эту информацию подтвердили в пресс-службе ведомства. Исполняющим обязанности начальника управления назначен заместитель Алексей Аленников.

Теплов ушел с поста по личным причинам. Его будущее место работы пока не разглашается. В ведомстве отметили, что чиновник возглавлял Алтайкрайимущество в течение трех с половиной лет и обеспечивал "эффективное управление имущественным комплексом региона и способствовал реализации важных государственных программ и проектов". В ведомстве заявили, что именно под его руководством было достигнуто увеличение поступлений в бюджет за счет совершенствования процессов организации и проведения электронных торгов, эффективных методов приватизации. Теплов же выразил благодарность всем сотрудникам.

"Я покидаю свой пост с уверенностью в том, что управление продолжит успешно развиваться и выполнять свою миссию на благо региона. Желаю всем здоровья, благополучия и дальнейших успехов!" – попрощался он.

Напомним, что Теплов возглавил Алтайкрайимущество в июле 2021 года. До этого он занимал пост заместителя начальника управления. Его назначили исполняющим обязанности после выхода на пенсию бывшей главы ведомства Елены Зинковой.

Алтайский край Политика отставки и назначения

Комментарии 6

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Филипп Филиппыч

12:25:14 28-12-2024

Когда своего имущества, стло очень много, то можно покинуть пока не поздно.

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Гость

12:58:53 28-12-2024

Хороший мужик, удачи в дальнейшей карьере

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Musik

15:35:22 28-12-2024

Гость (12:58:53 28-12-2024) Хороший мужик, удачи в дальнейшей карьере... Сейчас модно в курьеры.

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Строитель

13:00:27 28-12-2024

Будем посмотреть...

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Гость

14:17:44 28-12-2024

Обычно пост покидают, когда начинает пахнуть жареным.

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Гость

14:56:28 28-12-2024

Стандартный провод начальства. Хвалим преуспел, развил и оставил империю. Следующий тоже из руин поднимет на ноги, на новый уровень выведет. Читали мы такое, Пошехонские рассказы называется

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