Глава Алтайкрайимущества Александр Теплов ушел с должности
Обязанности начальника будет исполнять его заместитель Алексей Аленников
28 декабря 2024, 12:22, ИА Амител
Глава управления имущественных отношений Алтайского края Александр Теплов оставил свою должность. Как сообщает "Банкфакс", эту информацию подтвердили в пресс-службе ведомства. Исполняющим обязанности начальника управления назначен заместитель Алексей Аленников.
Теплов ушел с поста по личным причинам. Его будущее место работы пока не разглашается. В ведомстве отметили, что чиновник возглавлял Алтайкрайимущество в течение трех с половиной лет и обеспечивал "эффективное управление имущественным комплексом региона и способствовал реализации важных государственных программ и проектов". В ведомстве заявили, что именно под его руководством было достигнуто увеличение поступлений в бюджет за счет совершенствования процессов организации и проведения электронных торгов, эффективных методов приватизации. Теплов же выразил благодарность всем сотрудникам.
"Я покидаю свой пост с уверенностью в том, что управление продолжит успешно развиваться и выполнять свою миссию на благо региона. Желаю всем здоровья, благополучия и дальнейших успехов!" – попрощался он.
Напомним, что Теплов возглавил Алтайкрайимущество в июле 2021 года. До этого он занимал пост заместителя начальника управления. Его назначили исполняющим обязанности после выхода на пенсию бывшей главы ведомства Елены Зинковой.
12:25:14 28-12-2024
Когда своего имущества, стло очень много, то можно покинуть пока не поздно.
12:58:53 28-12-2024
Хороший мужик, удачи в дальнейшей карьере
15:35:22 28-12-2024
Гость (12:58:53 28-12-2024) Хороший мужик, удачи в дальнейшей карьере... Сейчас модно в курьеры.
13:00:27 28-12-2024
Будем посмотреть...
14:17:44 28-12-2024
Обычно пост покидают, когда начинает пахнуть жареным.
14:56:28 28-12-2024
Стандартный провод начальства. Хвалим преуспел, развил и оставил империю. Следующий тоже из руин поднимет на ноги, на новый уровень выведет. Читали мы такое, Пошехонские рассказы называется