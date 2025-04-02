Глава алтайского парламента проверил ход ремонта двух школ в Первомайском районе

Александр Романенко посетил Журавлиху и Бобровку

02 апреля 2025, 16:25, ИА Амител

Александр Романенко проверяет ремонт в школе / Фото: АКЗС

1 апреля секретарь реготделения партии "Единая Россия", председатель алтайского краевого парламента Александр Романенко посетил села Журавлиха и Бобровка. Вместе с властями Первомайского района и депутатом АКЗС Иваном Мордовиным он проверил, как идет ремонт общеобразовательных школ в рамках федеральной программы "Модернизация школьных систем образования", реализуемой по инициативе и под контролем единороссов.

Точно по графику

Журавлихинская школа, построенная еще в 1952 году, – малокомплектная, но играет важную роль в жизни села. К ремонту здесь приступили в начале года. На его реализацию из федерального, краевого и местного бюджетов выделили 49,2 млн руб. Строители уже смонтировали крышу, укрепили потолки, установили новые окна, заменили деревянные перегородки и оштукатурили стены. Сейчас ведут отделочные работы и монтаж системы отопления.

"Работы в школе идут точно по графику. Их окончание запланировано на 25 августа этого года", – сказал Александр Романенко.И выразил надежду, что дети уже 1 сентября зайдут в новое здание.

Александр Романенко проверяет ремонт в школах / Фото: АКЗС

Большой объем работ

Обновление Бобровской школы начали 31 марта, на него выделили 81,7 млн руб. Школа вмещает более 400 учеников, и для завершения ремонта в срок (до 1 сентября 2025 года) предстоит сделать многое.

"Если в процессе демонтажа не вскроется непредвиденных обстоятельств, эту школу мы тоже полностью сдадим к 1 сентября", – сообщил глава парламента.Часто в процессе демонтажа обнаруживают дополнительные проблемы, требующие финансовых вложений, уточнил Александр Романенко. И подчеркнул важность оказания помощи подрядным организациям в процессе ремонта. Минобразования, правительство региона и депутатский корпус активно решают вопросы финансирования, изыскивая допсредства, а также контролируют ход работ.

Модернизация школ в Алтайском крае

Напомним, в 2024–2025 годах в рамках программы "Модернизация школьных систем образования" в Алтайском крае капитально отремонтируют 14 школ в разных районах региона. Из них шесть школ отремонтировали в 2024 году. Общий объем финансирования работ – более 1 млрд руб.

Модернизация включает не только ремонт помещений, но и замену мебели, закупку современного оборудования и учебных материалов. Проект – важный пункт народной программы "Единой России", и партия в сотрудничестве с властями, учителями и родителями тщательно следит за выполнением всех этапов работ.2 апреля Александр Романенко посетит школы Ребрихинского района, а также обсудит с подрядчиками сроки завершения строительства поликлиники в Ребрихе.