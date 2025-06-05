Глава алтайского парламента рассказал, чем власти помогут Колыванскому камнерезному заводу

Александр Романенко посетил предприятие и обсудил с руководством планы модернизации

05 июня 2025, 14:00, ИА Амител

Визит Александра Романенко на Колыванский камнерезный завод / Фото: пресс-служба АКЗС

Колыванский камнерезный завод исполняет государственный заказ по изготовлению мозаичных панно на 40 млн рублей. Как проходит эта работа, а также какое оборудование здесь модернизировали, лично проверил председатель Алтайского краевого Законодательного собрания Александр Романенко. Он посетил предприятие и пообщался с руководством завода, передает пресс-служба АКЗС.

Александр Романенко отметил, что для поддержки предприятия был сформирован государственный заказ, объем которого в этом году был почти удвоен. Это позволит не только обеспечить стабильность завода, но и улучшить его финансовые показатели.

"В этом году был увеличен объем заказа – до 40 млн рублей. Часть продукции пойдет в образовательные учреждения края. Два очень красивых панно пойдут на формирование интерьера рубцовского Дома культуры "Тракторостроитель", история которого неразрывно связана с историей тракторостроения в Алтайском крае. Предполагаем, что к концу года этот заказ будет сдан", – рассказал Романенко.

Стабильные государственные заказы создадут условия для нормальной работы коллектива и помогут заводу продолжить производство уникальных изделий, добавил спикер краевого парламента. Он подчеркнул, что необходимо расширять и сохранять эти заказы.

Визит Александра Романенко на Колыванский камнерезный завод / Фото: пресс-служба АКЗС

По инициативе депутатов алтайского парламента в 2025 году для модернизации производства из казны выделили 10 млн рублей. В августе прошлого года делегация АКЗС посетила завод для оценки состояния и подготовки предложений по поддержке уникального предприятия. После этого депутаты внесли поправки в проект бюджета края на дополнительное финансирование.

"Уже сейчас проводятся конкурсы по закупке нового оборудования. Но это только начало. Посмотрим, как это будет встраиваться в общую производственную программу. И на следующий год, я думаю, такие же решения мы будем принимать и дальше", – отметил спикер.

Важным этапом развития завода станет реконструкция заводской плотины и канала. Завод, который является уникальным объектом историко-архитектурного наследия и важным центром промышленного туризма, получит более 60 млн рублей на эти цели.

В будущем на территории завода планируют создать Музей истории камнерезного дела на Алтае и формирование "Историко-промышленного кластера", что, по мнению Романенко, сделает предприятие еще более привлекательным для туристов и поможет сохранить историческое наследие региона.