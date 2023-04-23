Глава алтайского района заявил, что превысил полномочия во благо жителей
По его словам, иначе выделенные деньги пришлось бы возвращать в бюджет как неосвоенные
23 апреля 2023, 18:09, ИА Амител
В отношении главы Турочакского района Андрея Прокопьева завели уголовное дело о превышении полномочий и служебном подлоге. Об этом рассказали в региональной прокуратуре.
Чиновник подписал акт приёма экспертизы проектной документации на строительство школы в селе Дмитриевка и перечислил около 818 тысяч рублей на счёт компании "Центр проектирования". При этом фактически данная работа не была выполнена.
"Минимальный срок работы не позволил правильно оценить риски. На тот момент я руководствовался только одним – чтобы скорее закончить эпопею с многострадальной Дмитриевской школой. Ведь дети не виноваты, что многие вопросы приходится решать длительное время, ждать экспертиз, средств и т.п., они просто ждут новую школу, новые возможности для получения знаний", – объяснил свой поступок Прокопьев в телеграм-канале.
Он добавил, что документы проходят экспертизу, а также ведётся претензионная работа с подрядчиком по поводу недобросовестности выполнения его работ.
Прокопьев выразил надежду на то, что совместными силами районной администрации удастся подготовить необходимую документацию и отремонтировать школу.
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