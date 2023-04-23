Глава алтайского района заявил, что превысил полномочия во благо жителей

По его словам, иначе выделенные деньги пришлось бы возвращать в бюджет как неосвоенные

23 апреля 2023, 18:09, ИА Амител

Фото: t.me/approkopiev/353

В отношении главы Турочакского района Андрея Прокопьева завели уголовное дело о превышении полномочий и служебном подлоге. Об этом рассказали в региональной прокуратуре.

Чиновник подписал акт приёма экспертизы проектной документации на строительство школы в селе Дмитриевка и перечислил около 818 тысяч рублей на счёт компании "Центр проектирования". При этом фактически данная работа не была выполнена.

"Минимальный срок работы не позволил правильно оценить риски. На тот момент я руководствовался только одним – чтобы скорее закончить эпопею с многострадальной Дмитриевской школой. Ведь дети не виноваты, что многие вопросы приходится решать длительное время, ждать экспертиз, средств и т.п., они просто ждут новую школу, новые возможности для получения знаний", – объяснил свой поступок Прокопьев в телеграм-канале.

Он добавил, что документы проходят экспертизу, а также ведётся претензионная работа с подрядчиком по поводу недобросовестности выполнения его работ.

Прокопьев выразил надежду на то, что совместными силами районной администрации удастся подготовить необходимую документацию и отремонтировать школу.