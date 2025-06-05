Глава Барнаула Вячеслав Франк поздравил экологов с профессиональным праздником

Градоначальник поблагодарил специалистов за вклад в развитие окружающей среды, а также пожелал им успехов и благополучия

05 июня 2025, 08:45, ИА Амител

Вячеслав Франк / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Глава столицы Алтайского края Вячеслав Франк поздравил экологов с профессиональным праздником. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Градоначальник отметил, что в этот день принято чествовать всех, кто содействует сбережению природы: специалистов, занятых в сфере экологии, представителей научных и волонтерских организаций, а также активистов и просто чутких, неравнодушных людей.

Мэр Барнаула напомнил, что в городе постоянно проходят различные экологические мероприятия. Так, молодежные отряды убирают территории, высаживают деревья и цветы, занимаются раздельным сбором мусора, очищают берега Оби и Пивоварки. Кроме того, градоначальник отметил важность экологических уроков для школьников и студентов. Вячеслав Франк подчеркнул, что они помогают получить знания об окружающем мире и сформировать бережное отношение к родной природе.

"Спасибо всем, кто вносит вклад в защиту окружающей среды, за активную жизненную позицию, стремление сохранить природу для будущих поколений. От всей души желаю крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов!" – заключил глава Барнаула.

В России День эколога ежегодно отмечают 5 июня. Праздник был установлен указом президента в 2007 году по инициативе комитета Госдумы по экологии. Впервые праздник отметили год спустя, во Всемирный день окружающей среды, провозглашенный Генассамблеей ООН в 1972 году.