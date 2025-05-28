Глава Барнаула Вячеслав Франк поздравил пограничников с профессиональным праздником

Градоначальник поблагодарил военных за безупречную службу, а также пожелал им здоровья, счастья и успехов

28 мая 2025, 08:15, ИА Амител

Вячеслав Франк / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Глава столицы Алтайского края Вячеслав Франк поздравил с профессиональным праздником пограничников Барнаула. Об этом сообщили на сайте городской администрации.

Мэр Барнаула отметил, что охрана государственной границы – это почетное призвание, требующее смелости, выдержки и самоотдачи. Градоначальник подчеркнул, что среди защитников рубежей страны немало барнаульцев, которые с честью исполняют воинский долг, а также хранят традиции старшего поколения и противостоят современным вызовам.

"В народной памяти навсегда останется подвиг пограничников, проявивших мужество и бесстрашие в годы Великой Отечественной войны. Сейчас их последователи доблестно продолжают защищать российские границы", – добавил глава города.

Вячеслав Франк искренне поблагодарил пограничников за безупречную службу, верность Родине, преданность делу. Особую признательность он выразил ветеранам, которые передают молодежи свои знания и опыт.

"Желаю всем крепкого здоровья, счастья, успехов и благополучия!" – заключил руководитель краевой столицы.

День пограничника ежегодно отмечают в России 28 мая. В этот день в 1918 году появился декрет об учреждении Пограничной охраны. Однако праздновать эту дату начали только в 1958-м, до этого пограничники считали своим праздником 15 февраля. В современной России празднование Дня пограничника 28 мая было закреплено указом президента в 1994 году.