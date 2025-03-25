Глава Барнаула Вячеслав Франк поздравил работников культуры с профессиональным праздником

Мэр пожелал всем реализации самых смелых проектов и вдохновения, а также крепкого здоровья, счастья и плодотворной работы

25 марта 2025, 08:45, ИА Амител

Вячеслав Франк / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Глава Барнаула Вячеслав Франк поздравил с профессиональным праздником работников культуры. Поздравление опубликовали на сайте администрации города.

Градоначальник отметил, что в многогранной сфере культуры трудятся творческие, увлеченные и активные люди. Он подчеркнул, что работники таких учреждений, как театры, музеи, библиотеки, клубы, киноконцертные организации дарят яркие эмоции и пробуждают лучшие душевные качества.

"Именно ваше неравнодушие, знания, энтузиазм сохраняют и приумножают культурно-историческое наследие Барнаула. Поддерживая всестороннее развитие личности, вы воспитываете в молодом поколении вечные ценности добра, красоты и любви, формируя истинных патриотов, которые будут гордиться своей страной и ее культурой", – сказал Вячеслав Франк.

Мэр Барнаула пожелал работникам культуры новых свершений, побед, реализации самых смелых проектов и вдохновения, а также крепкого здоровья, счастья, радости и плодотворной работы.

День работника культуры в России ежегодно отмечается 25 марта с 2008 года. Праздник был учрежден указом президента РФ от 27 августа 2007 года. Под работниками культуры в широком смысле подразумеваются люди творческих профессий, деятели искусства, хранители и популяризаторы культурного наследия.