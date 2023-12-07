Глава Брянской области рассказал о состоянии детей, пострадавших при стрельбе в школе

Всех раненых доставили в детскую областную больницу

07 декабря 2023, 15:19, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Губернатор Брянской области Александр Богомаз рассказал о состоянии детей, раненых при стрельбе в гимназии № 5 Брянска. По его словам, у трех пострадавших состояние средней степени тяжести, еще у двух – легкие ранения.

В своем Telegram-канале он рассказал, что школьники доставлены в детскую областную больницу. Сейчас им оказывают необходимую помощь.

"На месте работают все оперативные службы. Вместе с правоохранительными органами выясняем обстоятельства, при которых ученица смогла достать и пронести в школу оружие", – добавил Богомаз.Он также принес соболезнование родителям погибшей девочки. По словам главы региона, ее семье и семьям раненых будет оказана необходимая помощь.