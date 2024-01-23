Глава Чечни Кадыров предложил "вытурнуть" депутата Госдумы Михаила Матвеева

Ранее Матвеев заявил о риске конфликта на религиозной почве после окончания спецоперации

23 января 2024, 20:59, ИА Амител

Рамзан Кадыров / Фото: t.me/RKadyrov_95

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале предложил "вытурнуть" депутата Госдумы Михаила Матвеева. По его словам, такие спикеры являются самыми опасными врагами, так как "сидят в тылу".

"Сегодня наши бойцы несут службу наравне с представителями различных конфессий и народностей в зоне СВО. <...> А в тылу, видите ли, Матвеев рассуждает о том, как бы после СВО разделить их на немусульман и мусульман и от последних избавиться во избежание провокации", – написал Кадыров. По его мнению, проще "вытурнуть" лишь Матвеева.

Глава Чечни не уточнил, о чем идет речь – лишении депутата мандата или выдворении из страны. Кроме того, он не уточнил, о каком заявлении парламентария идет речь.

Напомним, что ранее Матвеев дал интервью блогеру Павлу Иванову. В нем он сказал, что после окончания спецоперации, когда бойцы с фронта вернутся домой, могут начаться "основные столкновения" на религиозной почве.