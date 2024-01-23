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Глава Чечни Кадыров предложил "вытурнуть" депутата Госдумы Михаила Матвеева

Ранее Матвеев заявил о риске конфликта на религиозной почве после окончания спецоперации

23 января 2024, 20:59, ИА Амител

Рамзан Кадыров / Фото: t.me/RKadyrov_95
Рамзан Кадыров / Фото: t.me/RKadyrov_95

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале предложил "вытурнуть" депутата Госдумы Михаила Матвеева. По его словам, такие спикеры являются самыми опасными врагами, так как "сидят в тылу".

"Сегодня наши бойцы несут службу наравне с представителями различных конфессий и народностей в зоне СВО. <...> А в тылу, видите ли, Матвеев рассуждает о том, как бы после СВО разделить их на немусульман и мусульман и от последних избавиться во избежание провокации", – написал Кадыров. По его мнению, проще "вытурнуть" лишь Матвеева.

Глава Чечни не уточнил, о чем идет речь – лишении депутата мандата или выдворении из страны. Кроме того, он не уточнил, о каком заявлении парламентария идет речь.

Напомним, что ранее Матвеев дал интервью блогеру Павлу Иванову. В нем он сказал, что после окончания спецоперации, когда бойцы с фронта вернутся домой, могут начаться "основные столкновения" на религиозной почве.

Политика Рамзан Кадыров

Комментарии 12

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Гость

21:39:35 23-01-2024

Не важна национальность и вероисповедание. Главное какой человек. Рыба гниёт с головы. Человек с языка. Если не правда за раннее прошу прощения.

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Гость

21:47:53 23-01-2024

Ни кто Рамзану так и не задал вопрос, как так вышло что его бойцы избили военнослужащего на КПП за просьбу предоставить документы. Конечно ещё один человек с частной армией, это не угроза, а геополитические маневры , хапнем мы ещё за них

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Р

21:48:10 23-01-2024

Но он же про мигрантов. Большенство в стране против мигрантов.

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Сергей

21:58:53 23-01-2024

Таких точно нужно гнать из страны. Сидит, да ещё зарплату получает не хилую. И гавкает.

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Мадина

22:01:26 23-01-2024

Кто он такой чтобы "вытурнывать" ? Для начала нужно научится разговаривать нормально

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мадина

22:17:37 23-01-2024

всем понятно о чем говорит Матвеев - он предупреждает об опасности для страны А делать вид что этой опасности нет это и есть позиция врагов России Раскалывают общество те кто завозит и поддерживает иностранцев с той религиозной культурой которая агрессивна по отношению к коренным народам Пришлые мусульмане из стран СНГ избивают русских на территории России по религиозному и национальному признаку. Почему Кадыров никогда не осуждает таких представителей мусульман которые проявляют агрессию к русской культуре которая позволяет им неплохо жить за счет российского бюджета? Почему Кадыров не осуждает Баратова ? Русские всегда жили в мире с татарами и башкирами про это тот же Матвеев говорит. а пришлые исламисты ведут себя как оккупанты.

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Гость

22:47:29 23-01-2024

Странно,а я как то думал что депутатов думы выбирает народ и вроде как отозвать мандат только он может,а не чиновники своим желанием

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Гость

02:11:37 24-01-2024

По поведению Кадырова понятно, что у нас уже проблемы есть, он ведёт себя не как глава республики, а как глава России.

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Гость

06:27:40 24-01-2024

Всё верно Матвеев говорит. Власти если не опомнятся, при такой миграционной политике, полыхнёт рано или поздно. Кадыров прав в одном - Россия светское государство. Никаких намазов во всю улицу, хиджабов в школах, ходов по трассе. Каждый вправе исповедовать любую разрешенную религию, но не вправе требовать для себя чего-то дополнительно из-за того, что он религиозен.

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Гость

06:57:34 24-01-2024

кадыров сам подтвердил слова матвеева,правда,сам не понял как...

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Гость

07:18:01 24-01-2024

Разве религия ислам (как и другая религия) проповедует агрессию?Упоминание про неверных следует истолковывать,учитывая время и место действий,в частности Крестовые походы Средневековья."Принимайте ислам целиком и не следуйте по стопам сатаны".За проявление религиозной вражды надо наказывать.Матвеев намекает,что после окончания СВО православные,мусульмане и буддисты начнут победу делить )

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Гость

09:31:00 24-01-2024

А Кадыров всё пухнет от сладкой кучерявой жизни!

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