Глава Чечни Кадыров предложил "вытурнуть" депутата Госдумы Михаила Матвеева
Ранее Матвеев заявил о риске конфликта на религиозной почве после окончания спецоперации
23 января 2024, 20:59, ИА Амител
Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале предложил "вытурнуть" депутата Госдумы Михаила Матвеева. По его словам, такие спикеры являются самыми опасными врагами, так как "сидят в тылу".
"Сегодня наши бойцы несут службу наравне с представителями различных конфессий и народностей в зоне СВО. <...> А в тылу, видите ли, Матвеев рассуждает о том, как бы после СВО разделить их на немусульман и мусульман и от последних избавиться во избежание провокации", – написал Кадыров. По его мнению, проще "вытурнуть" лишь Матвеева.
Глава Чечни не уточнил, о чем идет речь – лишении депутата мандата или выдворении из страны. Кроме того, он не уточнил, о каком заявлении парламентария идет речь.
Напомним, что ранее Матвеев дал интервью блогеру Павлу Иванову. В нем он сказал, что после окончания спецоперации, когда бойцы с фронта вернутся домой, могут начаться "основные столкновения" на религиозной почве.
21:39:35 23-01-2024
Не важна национальность и вероисповедание. Главное какой человек. Рыба гниёт с головы. Человек с языка. Если не правда за раннее прошу прощения.
21:47:53 23-01-2024
Ни кто Рамзану так и не задал вопрос, как так вышло что его бойцы избили военнослужащего на КПП за просьбу предоставить документы. Конечно ещё один человек с частной армией, это не угроза, а геополитические маневры , хапнем мы ещё за них
21:48:10 23-01-2024
Но он же про мигрантов. Большенство в стране против мигрантов.
21:58:53 23-01-2024
Таких точно нужно гнать из страны. Сидит, да ещё зарплату получает не хилую. И гавкает.
22:01:26 23-01-2024
Кто он такой чтобы "вытурнывать" ? Для начала нужно научится разговаривать нормально
22:17:37 23-01-2024
всем понятно о чем говорит Матвеев - он предупреждает об опасности для страны А делать вид что этой опасности нет это и есть позиция врагов России Раскалывают общество те кто завозит и поддерживает иностранцев с той религиозной культурой которая агрессивна по отношению к коренным народам Пришлые мусульмане из стран СНГ избивают русских на территории России по религиозному и национальному признаку. Почему Кадыров никогда не осуждает таких представителей мусульман которые проявляют агрессию к русской культуре которая позволяет им неплохо жить за счет российского бюджета? Почему Кадыров не осуждает Баратова ? Русские всегда жили в мире с татарами и башкирами про это тот же Матвеев говорит. а пришлые исламисты ведут себя как оккупанты.
22:47:29 23-01-2024
Странно,а я как то думал что депутатов думы выбирает народ и вроде как отозвать мандат только он может,а не чиновники своим желанием
02:11:37 24-01-2024
По поведению Кадырова понятно, что у нас уже проблемы есть, он ведёт себя не как глава республики, а как глава России.
06:27:40 24-01-2024
Всё верно Матвеев говорит. Власти если не опомнятся, при такой миграционной политике, полыхнёт рано или поздно. Кадыров прав в одном - Россия светское государство. Никаких намазов во всю улицу, хиджабов в школах, ходов по трассе. Каждый вправе исповедовать любую разрешенную религию, но не вправе требовать для себя чего-то дополнительно из-за того, что он религиозен.
06:57:34 24-01-2024
кадыров сам подтвердил слова матвеева,правда,сам не понял как...
07:18:01 24-01-2024
Разве религия ислам (как и другая религия) проповедует агрессию?Упоминание про неверных следует истолковывать,учитывая время и место действий,в частности Крестовые походы Средневековья."Принимайте ислам целиком и не следуйте по стопам сатаны".За проявление религиозной вражды надо наказывать.Матвеев намекает,что после окончания СВО православные,мусульмане и буддисты начнут победу делить )
09:31:00 24-01-2024
А Кадыров всё пухнет от сладкой кучерявой жизни!