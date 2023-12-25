Глава ГУ МВД по Алтайскому краю подарил пятилетнему барнаульцу световой стол

Подолян пригласил мальчика с мамой в управление, где вручил желанный ребенком подарок и сладкий презент

25 декабря 2023, 07:53, ИА Амител

Начальник ГУ МВД России по Алтайскому краю генерал-лейтенант полиции Андрей Подолян поучаствовал во Всероссийской благотворительной акции "Елка желаний". Как сообщает пресс-служба краевого управления полиции, он исполнил желание пятилетнего Сережи из поселка Лесного – он хотел получить световой стол для рисования песком и песочной анимации.

Подолян пригласил мальчика с мамой в управление, где вручил желанный ребенком подарок и сладкий презент. Сережа показал генерал-лейтенанту игрушки, осмотрел елку и встретил Деда Мороза и Снегурочку.

Мама мальчика поблагодарила Подоляна, отметив, что не верили, когда писали письмо, однако "случилось настоящее новогоднее чудо".