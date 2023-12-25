НОВОСТИОбщество

Глава ГУ МВД по Алтайскому краю подарил пятилетнему барнаульцу световой стол

Подолян пригласил мальчика с мамой в управление, где вручил желанный ребенком подарок и сладкий презент

25 декабря 2023, 07:53, ИА Амител

Начальник ГУ МВД России по Алтайскому краю генерал-лейтенант полиции Андрей Подолян поучаствовал во Всероссийской благотворительной акции "Елка желаний". Как сообщает пресс-служба краевого управления полиции, он исполнил желание пятилетнего Сережи из поселка Лесного – он хотел получить световой стол для рисования песком и песочной анимации.

Подолян пригласил мальчика с мамой в управление, где вручил желанный ребенком подарок и сладкий презент. Сережа показал генерал-лейтенанту игрушки, осмотрел елку и встретил Деда Мороза и Снегурочку.

Мама мальчика поблагодарила Подоляна, отметив, что не верили, когда писали письмо, однако "случилось настоящее новогоднее чудо".

Барнаул Алтайский край дети Новый год

Комментарии 3

Avatar Picture
Гость

10:45:50 25-12-2023

Поветрие какое то пошло сверху в низ.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:51:02 25-12-2023

Если честно- то очень мило.

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:21:39 25-12-2023

Гость (11:51:02 25-12-2023) Если честно- то очень мило. ... А если честно, то очень дорогие подарки заказывают 5летние дети

  3 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров