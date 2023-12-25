Глава ГУ МВД по Алтайскому краю подарил пятилетнему барнаульцу световой стол
Подолян пригласил мальчика с мамой в управление, где вручил желанный ребенком подарок и сладкий презент
25 декабря 2023, 07:53, ИА Амител
Начальник ГУ МВД России по Алтайскому краю генерал-лейтенант полиции Андрей Подолян поучаствовал во Всероссийской благотворительной акции "Елка желаний". Как сообщает пресс-служба краевого управления полиции, он исполнил желание пятилетнего Сережи из поселка Лесного – он хотел получить световой стол для рисования песком и песочной анимации.
Подолян пригласил мальчика с мамой в управление, где вручил желанный ребенком подарок и сладкий презент. Сережа показал генерал-лейтенанту игрушки, осмотрел елку и встретил Деда Мороза и Снегурочку.
Мама мальчика поблагодарила Подоляна, отметив, что не верили, когда писали письмо, однако "случилось настоящее новогоднее чудо".
10:45:50 25-12-2023
Поветрие какое то пошло сверху в низ.
11:51:02 25-12-2023
Если честно- то очень мило.
12:21:39 25-12-2023
Гость (11:51:02 25-12-2023) Если честно- то очень мило. ... А если честно, то очень дорогие подарки заказывают 5летние дети