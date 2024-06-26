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Глава ЛДПР Слуцкий объяснил важность введения доплаты к страховой пенсии

По мнению Слуцкого, это поднимет уровень жизни пенсионеров и позволит им больше путешествовать

26 июня 2024, 21:38, ИА Амител

Старость / Фото: pxhere.com
Старость / Фото: pxhere.com

Доплата к страховой пенсии для пенсионеров со стажем не менее 30 лет будет для них заслуженным вознаграждением, поделился глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в беседе с RT.

"Наши граждане, которые 30 лет и более трудились на благо страны, вкладывались в ее экономику, имеют полное право на заслуженный отдых в старости", – сказал он.

По мнению Слуцкого, это поднимет уровень жизни пенсионеров и позволит им больше путешествовать и проводить время с близкими.

пенсии

Комментарии 3

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Гость

23:23:51 26-06-2024

Карманная оппозиция

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Гость

23:53:01 26-06-2024

А те,которые трудились 29,5 лет заслуживают меньше прав на отдых в старости.

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Гость

09:56:50 27-06-2024

Гость (23:53:01 26-06-2024) А те,которые трудились 29,5 лет заслуживают меньше прав на о... Ну осталось полгодика доработать, и озолотитесь тоже.

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