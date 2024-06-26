Глава ЛДПР Слуцкий объяснил важность введения доплаты к страховой пенсии
По мнению Слуцкого, это поднимет уровень жизни пенсионеров и позволит им больше путешествовать
26 июня 2024, 21:38, ИА Амител
Старость / Фото: pxhere.com
Доплата к страховой пенсии для пенсионеров со стажем не менее 30 лет будет для них заслуженным вознаграждением, поделился глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в беседе с RT.
"Наши граждане, которые 30 лет и более трудились на благо страны, вкладывались в ее экономику, имеют полное право на заслуженный отдых в старости", – сказал он.
По мнению Слуцкого, это поднимет уровень жизни пенсионеров и позволит им больше путешествовать и проводить время с близкими.
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23:53:01 26-06-2024
А те,которые трудились 29,5 лет заслуживают меньше прав на отдых в старости.
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Гость (23:53:01 26-06-2024) А те,которые трудились 29,5 лет заслуживают меньше прав на о... Ну осталось полгодика доработать, и озолотитесь тоже.