Глава ЛДПР Слуцкий объяснил важность введения доплаты к страховой пенсии

По мнению Слуцкого, это поднимет уровень жизни пенсионеров и позволит им больше путешествовать

26 июня 2024, 21:38, ИА Амител

Старость / Фото: pxhere.com

Доплата к страховой пенсии для пенсионеров со стажем не менее 30 лет будет для них заслуженным вознаграждением, поделился глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в беседе с RT.

"Наши граждане, которые 30 лет и более трудились на благо страны, вкладывались в ее экономику, имеют полное право на заслуженный отдых в старости", – сказал он.

По мнению Слуцкого, это поднимет уровень жизни пенсионеров и позволит им больше путешествовать и проводить время с близкими.