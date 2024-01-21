Глава ЛДПР Слуцкий предложил похоронить Ленина
По его словам, тело нужно захоронить рядом с могилой матери Владимира Ильича
21 января 2024, 18:36, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Глава ЛДПР, кандидат в президенты России Леонид Слуцкий заявил о том, что тело Владимира Ленина нужно захоронить. Его слова передает РИА Новости.
"Как минимум упокоение усопшего – важный для христиан и цивилизованных людей обряд, проявление уважения и памяти. При этом сам Владимир Ильич хотел быть похоронен рядом с матерью", – сказал Слуцкий.
По его словам, в 100-летие со дня смерти Ленина пришло время исполнить его пожелание.
Отметим, что мать Владимира Ленина Мария Александровна похоронена на Волковском кладбище в Санкт-Петербурге.
18:52:04 21-01-2024
Слуцкий,прежде чем делать какие то заявления,сперва бы ознакомился с законами РФ
18:52:29 21-01-2024
Каждый суслик - агроном!
18:55:15 21-01-2024
А мавзолей снести за ненадобностью, да? Мавзолей Ленина, к подножью которого наши деды бросали фашистские тряпки.
12:08:01 22-01-2024
Элен без ребят (18:55:15 21-01-2024) А мавзолей снести за ненадобностью, да? Мавзолей Ленина, к ... надо освобождать место для нового вождя
19:00:59 21-01-2024
Когда же вы наконец оставите Ленина в покое!?
19:04:23 21-01-2024
Это желание Слуцкого.
19:04:33 21-01-2024
Давно пора
19:09:02 21-01-2024
Разумная мысль. Коммунисты ввели идолопоклонство и положили труп на обозрение, не по христиански это.
19:48:12 21-01-2024
Гость (19:09:02 21-01-2024) Разумная мысль. Коммунисты ввели идолопоклонство и положили ... христианин, кости/мощи по стране катать по христиански? а Ленин лежит себе и никого не просит себя целовать.
20:08:32 21-01-2024
Гость (19:48:12 21-01-2024) христианин, кости/мощи по стране катать по христиански? а Ле... Ленин умер, умерших хоронят. Если для Вас он живее всех живых, пусть останется это в Вашем сердце и памяти.
23:14:42 21-01-2024
Гость (19:09:02 21-01-2024) Разумная мысль. Коммунисты ввели идолопоклонство и положили ... а четыре Матроны по частям возить по стране- это по христиански? а мощи кровавого Николаши?
19:17:06 21-01-2024
Им всё покоя нет.
19:49:31 21-01-2024
Под кого мавзолей готовят ?
20:04:51 21-01-2024
Вам, что В.И.Ленин мешает строить Великую Россию? Нет! Тогда займитесь делом; ЖКХ, пенсии, здравоохранение ит.д.
20:11:15 21-01-2024
Да успокойтесь наконец с Лениным. Пусть лежит где лежит- всем наука будет.
20:45:12 21-01-2024
Питер опять переименовали? Петроград?
21:05:17 21-01-2024
Это же на нужно быть гениальным, что бы даже после своей смерти не давать покоя многим!!!???
21:50:32 21-01-2024
Это заявление попахивает экстремизмом! Не плохо бы проверить этого Слуцкого на экстремизм!
22:14:24 21-01-2024
Один идиот вытащил Сталина из Мавзолея. Россия поссорилась с Китаем на 50 лет, охладели отношения с Румынией, Югославией, Албанией. Если сейчас вынести из Мавзолея и Ленина, - прощай дружба с КНДР, Вьетнамом, Лаосом, Камбоджей, Кубой, Никарагуа, Мьянмой, Индией, Монголией, Китаем и половиной Африки ... И Иран не захочет дружить со страной, которая не уважает свою историю. И весь мир снова убедится, что русские - это Ванюши, не помнящие родства... Как я считаю, многим политикам, прежде чем что-то вякнуть в эфире, - сначала необходимо посоветоваться со своей задницей.
10:16:27 22-01-2024
Игнорировать идеологию при которой жили два поколения страны?Слуцкому есть что привести выдающегося в новой жизни?
10:16:33 22-01-2024
Всё разрушить ,опять за старое,наведите порядок с благосостоянием народа уважаемые депутаты,продайте свои западные недвижимость ,на грибите деньги, а дайте пожить пенсионерам и деткам,матерям. В конце концов (если взялись за сво на Украине) так давайте,почему мирных то людей убивают. Прежде чем обсасывать Сталина и Ленина подумайте как бы поступил Сталин и Ленин если народ умирает под бомбами этих уродов всу шников. Мож хватит ,есть оружие возмездия так примените. Это что такое ребятишек из городов приграничных вывозят от мам и пап. Посмотрите как евреи лупят того кто их обидел. А мы не такие ,пусть бомбят. Думайте уважаемы кремль,и задумайтесь.
10:32:11 22-01-2024
гость (10:16:33 22-01-2024) Всё разрушить ,опять за старое,наведите порядок с благососто... хотите чтобы мы бахнули и весь мир в труху?
19:19:51 22-01-2024
Элен без ребят (10:32:11 22-01-2024) хотите чтобы мы бахнули и весь мир в труху? ... Хотим. Они умрут, а мы останемся. Это же элементарно, в ядерной войне выживает тот, у кого территория больше.