Глава ЛДПР Слуцкий предложил похоронить Ленина

По его словам, тело нужно захоронить рядом с могилой матери Владимира Ильича

21 января 2024, 18:36, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Глава ЛДПР, кандидат в президенты России Леонид Слуцкий заявил о том, что тело Владимира Ленина нужно захоронить. Его слова передает РИА Новости.

"Как минимум упокоение усопшего – важный для христиан и цивилизованных людей обряд, проявление уважения и памяти. При этом сам Владимир Ильич хотел быть похоронен рядом с матерью", – сказал Слуцкий.

По его словам, в 100-летие со дня смерти Ленина пришло время исполнить его пожелание.

Отметим, что мать Владимира Ленина Мария Александровна похоронена на Волковском кладбище в Санкт-Петербурге.