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Глава ЛДПР Слуцкий предложил похоронить Ленина

По его словам, тело нужно захоронить рядом с могилой матери Владимира Ильича

21 января 2024, 18:36, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Глава ЛДПР, кандидат в президенты России Леонид Слуцкий заявил о том, что тело Владимира Ленина нужно захоронить. Его слова передает РИА Новости.

"Как минимум упокоение усопшего – важный для христиан и цивилизованных людей обряд, проявление уважения и памяти. При этом сам Владимир Ильич хотел быть похоронен рядом с матерью", – сказал Слуцкий.

По его словам, в 100-летие со дня смерти Ленина пришло время исполнить его пожелание.

Отметим, что мать Владимира Ленина Мария Александровна похоронена на Волковском кладбище в Санкт-Петербурге.

Политика

Комментарии 23

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гость

18:52:04 21-01-2024

Слуцкий,прежде чем делать какие то заявления,сперва бы ознакомился с законами РФ

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Гость

18:52:29 21-01-2024

Каждый суслик - агроном!

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Элен без ребят

18:55:15 21-01-2024

А мавзолей снести за ненадобностью, да? Мавзолей Ленина, к подножью которого наши деды бросали фашистские тряпки.

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Гость

12:08:01 22-01-2024

Элен без ребят (18:55:15 21-01-2024) А мавзолей снести за ненадобностью, да? Мавзолей Ленина, к ... надо освобождать место для нового вождя

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Ави́аинженер

19:00:59 21-01-2024

Когда же вы наконец оставите Ленина в покое!?

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Илларион

19:04:23 21-01-2024

Это желание Слуцкого.

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Гость

19:04:33 21-01-2024

Давно пора

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Гость

19:09:02 21-01-2024

Разумная мысль. Коммунисты ввели идолопоклонство и положили труп на обозрение, не по христиански это.

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Гость

19:48:12 21-01-2024

Гость (19:09:02 21-01-2024) Разумная мысль. Коммунисты ввели идолопоклонство и положили ... христианин, кости/мощи по стране катать по христиански? а Ленин лежит себе и никого не просит себя целовать.

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Гость

20:08:32 21-01-2024

Гость (19:48:12 21-01-2024) христианин, кости/мощи по стране катать по христиански? а Ле... Ленин умер, умерших хоронят. Если для Вас он живее всех живых, пусть останется это в Вашем сердце и памяти.

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Элен без ребят

23:14:42 21-01-2024

Гость (19:09:02 21-01-2024) Разумная мысль. Коммунисты ввели идолопоклонство и положили ... а четыре Матроны по частям возить по стране- это по христиански? а мощи кровавого Николаши?

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Гость

19:17:06 21-01-2024

Им всё покоя нет.

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Гость

19:49:31 21-01-2024

Под кого мавзолей готовят ?

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я

20:04:51 21-01-2024

Вам, что В.И.Ленин мешает строить Великую Россию? Нет! Тогда займитесь делом; ЖКХ, пенсии, здравоохранение ит.д.

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Гость

20:11:15 21-01-2024

Да успокойтесь наконец с Лениным. Пусть лежит где лежит- всем наука будет.

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R22

20:45:12 21-01-2024

Питер опять переименовали? Петроград?

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Гость

21:05:17 21-01-2024

Это же на нужно быть гениальным, что бы даже после своей смерти не давать покоя многим!!!???

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Гость

21:50:32 21-01-2024

Это заявление попахивает экстремизмом! Не плохо бы проверить этого Слуцкого на экстремизм!

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Прагматик

22:14:24 21-01-2024

Один идиот вытащил Сталина из Мавзолея. Россия поссорилась с Китаем на 50 лет, охладели отношения с Румынией, Югославией, Албанией. Если сейчас вынести из Мавзолея и Ленина, - прощай дружба с КНДР, Вьетнамом, Лаосом, Камбоджей, Кубой, Никарагуа, Мьянмой, Индией, Монголией, Китаем и половиной Африки ... И Иран не захочет дружить со страной, которая не уважает свою историю. И весь мир снова убедится, что русские - это Ванюши, не помнящие родства... Как я считаю, многим политикам, прежде чем что-то вякнуть в эфире, - сначала необходимо посоветоваться со своей задницей.

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Гость

10:16:27 22-01-2024

Игнорировать идеологию при которой жили два поколения страны?Слуцкому есть что привести выдающегося в новой жизни?

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гость

10:16:33 22-01-2024

Всё разрушить ,опять за старое,наведите порядок с благосостоянием народа уважаемые депутаты,продайте свои западные недвижимость ,на грибите деньги, а дайте пожить пенсионерам и деткам,матерям. В конце концов (если взялись за сво на Украине) так давайте,почему мирных то людей убивают. Прежде чем обсасывать Сталина и Ленина подумайте как бы поступил Сталин и Ленин если народ умирает под бомбами этих уродов всу шников. Мож хватит ,есть оружие возмездия так примените. Это что такое ребятишек из городов приграничных вывозят от мам и пап. Посмотрите как евреи лупят того кто их обидел. А мы не такие ,пусть бомбят. Думайте уважаемы кремль,и задумайтесь.

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Элен без ребят

10:32:11 22-01-2024

гость (10:16:33 22-01-2024) Всё разрушить ,опять за старое,наведите порядок с благососто... хотите чтобы мы бахнули и весь мир в труху?

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Гость

19:19:51 22-01-2024

Элен без ребят (10:32:11 22-01-2024) хотите чтобы мы бахнули и весь мир в труху? ... Хотим. Они умрут, а мы останемся. Это же элементарно, в ядерной войне выживает тот, у кого территория больше.

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