Глава МАГАТЭ Гросси: в Курской области возникла опасность ядерного инцидента
Он заявил, что видел следы от атак дронов
27 августа 2024, 20:15, ИА Амител
Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что в Курской области возникла опасность ядерного инцидента. Как сообщает телеканал "360", об этом он сообщил на пресс-конференции по итогам посещения Курской АЭС.
"Мне сегодня рассказали о нескольких случаях атак дронов на территорию, на объекты станции. Я, находясь на станции, видел следы от этих атак. В целом тот факт, что в нескольких километрах от АЭС ведутся боевые действия, вызывает большие опасения, беспокойство за режим безопасности", – заявил он.
Он подчеркнул, что МАГАТЭ по всему миру отвечает за сохранение режима безопасности ядерных объектов. По этой причине он принял приглашение российского президента Владимира Путина и прибыл на станцию вместе с комиссией, чтобы оценить обстановку и найти решения совместно с российскими коллегами.
21:02:20 27-08-2024
Дроны летали над его головой.А кто виноват и что делать,эти русские вопросы так и остались для гросси неразрешёнными...
21:07:11 27-08-2024
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22:57:12 27-08-2024
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08:43:42 28-08-2024
Гость (22:57:12 27-08-2024) профессор Преображенский говорил Борменталю: «И — боже вас с... Читайте "либеральные"? Лечить вас надо.
23:31:10 27-08-2024
Курская область - стратегия наших заклятых партнёров отвлекающая наши силы. На самом деле готовиться нападение запада "руками Украины" на Белоруссию! Как на последний остров Советского Социалистического Нашего прошлого!!! Если это произойдёт, то нам по большому счёту нечем будет помогать Братьям Белорусам! И мы в очередной раз будем молча предательски наблюдать как мочат нашего потенциального партнёра!... Лукашенко некоторое время назад уже оговаривался, что если Белоруссия, Россия и Китай объединятся, то сметут любую Капиталистическую европу и даже америку... А совсем недавно он намекнул, что его не поняли, не услышали, особенно Россия пошла другим путём, где каждый сам за себя, и тогда Белоруссия и сам Батька скорее всего теперь не выживут!...
А раз с западной стороны у нас исчезнет проСоциалистическая Белоруссия, то мало того что сотрут из истории любое упоминание о Социализме-Коммунизме и Белоруссии как оставшегося наглядного примера, но и возьмут НАС голыми руками!!!...
Белорусские военные уже отметили увеличение активности на украинской границе, и даже сами привелись в боевую готовность... ждёмс...
07:22:05 28-08-2024
Гость (23:31:10 27-08-2024) Курская область - стратегия наших заклятых партнёров отвлека... Совковый бред детектед.
08:32:22 28-08-2024
Гость (07:22:05 28-08-2024) Совковый бред детектед.... Типичный ответ либерастни.
09:29:40 28-08-2024
Гость (07:22:05 28-08-2024) Совковый бред детектед.... Это уже подходит!
Фома не верующий
10:03:03 28-08-2024
Если он не то что надо скажет, то завтра на его месте будет другой "гросси".