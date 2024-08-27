Глава МАГАТЭ Гросси: в Курской области возникла опасность ядерного инцидента

Он заявил, что видел следы от атак дронов

27 августа 2024, 20:15, ИА Амител

Знак радиационной опасности / Фото: unsplash.com

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что в Курской области возникла опасность ядерного инцидента. Как сообщает телеканал "360", об этом он сообщил на пресс-конференции по итогам посещения Курской АЭС.

"Мне сегодня рассказали о нескольких случаях атак дронов на территорию, на объекты станции. Я, находясь на станции, видел следы от этих атак. В целом тот факт, что в нескольких километрах от АЭС ведутся боевые действия, вызывает большие опасения, беспокойство за режим безопасности", – заявил он.

Он подчеркнул, что МАГАТЭ по всему миру отвечает за сохранение режима безопасности ядерных объектов. По этой причине он принял приглашение российского президента Владимира Путина и прибыл на станцию вместе с комиссией, чтобы оценить обстановку и найти решения совместно с российскими коллегами.