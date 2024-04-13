Глава МЧС прибыл в Алтайский край
Вместе с губернатором Виктором Томенко он оценит оперативную ситуацию, складывающуюся в регионе на фоне паводка
13 апреля 2024, 00:02, ИА Амител
Глава МЧС России Куренков в Барнауле / Фото: МЧС России
Глава МЧС России Александр Куренков прибыл в Алтайский край, чтобы оценить обстановку и проверить работы по ликвидации паводка. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в Telegram-канале.
Отмечается, что вместе с губернатором Виктором Томенко он оценит оперативную ситуацию, складывающуюся в регионе.
Отдельно в задачи Куренкова входит контроль за мерами поддержки и процессом выплат пострадавшим от паводка.
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08:12:20 13-04-2024
поди и про развал системы 112 будет спрашивать?
21:45:25 13-04-2024
Гость (08:12:20 13-04-2024) поди и про развал системы 112 будет спрашивать?... Он-то откуда знает? У него, по докладам, все в ажуре
00:02:12 14-04-2024
Гость (21:45:25 13-04-2024) Он-то откуда знает? У него, по докладам, все в ажуре... Так вооде письмо было
09:35:16 13-04-2024
Расскажет нам, что уже неделю назад надо было эвакуироваться?