Глава МЧС прибыл в Алтайский край

Вместе с губернатором Виктором Томенко он оценит оперативную ситуацию, складывающуюся в регионе на фоне паводка

13 апреля 2024, 00:02, ИА Амител

Глава МЧС России Куренков в Барнауле / Фото: МЧС России

Глава МЧС России Александр Куренков прибыл в Алтайский край, чтобы оценить обстановку и проверить работы по ликвидации паводка. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в Telegram-канале.

Отмечается, что вместе с губернатором Виктором Томенко он оценит оперативную ситуацию, складывающуюся в регионе.

Отдельно в задачи Куренкова входит контроль за мерами поддержки и процессом выплат пострадавшим от паводка.