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Глава МЧС прибыл в Алтайский край

Вместе с губернатором Виктором Томенко он оценит оперативную ситуацию, складывающуюся в регионе на фоне паводка

13 апреля 2024, 00:02, ИА Амител

Глава МЧС России Куренков в Барнауле / Фото: МЧС России
Глава МЧС России Куренков в Барнауле / Фото: МЧС России

Глава МЧС России Александр Куренков прибыл в Алтайский край, чтобы оценить обстановку и проверить работы по ликвидации паводка. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в Telegram-канале.

Отмечается, что вместе с губернатором Виктором Томенко он оценит оперативную ситуацию, складывающуюся в регионе.

Отдельно в задачи Куренкова входит контроль за мерами поддержки и процессом выплат пострадавшим от паводка.

Алтайский край МЧС
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Комментарии 4

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Гость

08:12:20 13-04-2024

поди и про развал системы 112 будет спрашивать?

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Гость

21:45:25 13-04-2024

Гость (08:12:20 13-04-2024) поди и про развал системы 112 будет спрашивать?... Он-то откуда знает? У него, по докладам, все в ажуре

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Гость

00:02:12 14-04-2024

Гость (21:45:25 13-04-2024) Он-то откуда знает? У него, по докладам, все в ажуре... Так вооде письмо было

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Гость

09:35:16 13-04-2024

Расскажет нам, что уже неделю назад надо было эвакуироваться?

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