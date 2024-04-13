Глава МЧС с воздуха осматривает пострадавшие от паводка районы Алтая

Компанию Александру Куренкову составил губернатор Алтайского края Виктор Томенко

13 апреля 2024, 14:15, ИА Амител

Виктор Томенко и Александр Куренков / Кадр: МЧС России

Глава МЧС России Александр Куренков 13 апреля осматривает Алтайский край с вертолета, чтобы оценить ситуацию после паводка.

Как сообщили в ведомстве, компанию министру составил губернатор Виктор Томенко. "Они совершают облет региона для контроля оперативной обстановки и оценки последствий паводка", – подчеркнули в МЧС.

Куренков прибыл в Алтайский край поздним вечером 12 апреля. Помимо оценки текущей обстановки в регионе, в задачи главы МЧС входит контроль за мерами поддержки и процессом выплат пострадавшим от паводка.

В Алтайском крае из-за паводка и активного таяния снега 30 марта ввели режим ЧС. На 19:00 12 апреля в крае оставались подтопленными 28 жилых домов и 74 приусадебных участка в трех населенных пунктах.